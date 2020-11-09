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В Hyperloop отправили в поездку реальных пассажиров

Разработчики планируют развивать скорость новейшего транспорта до отметки в 1223 км/ч, с 28 пассажирами в одной капсуле

сегодня, 14:28
Автор:

Диденко Светлана

Компания Virgin Hyperloop впервые провела доставку пассажиров на скоростной транспортной капсуле.

В Hyperloop отправили в поездку реальных пассажиров

Фото: 34travel

Как сообщают в американской компании, заезд состоялся вчера, 8 ноября. Первую тестовую поездку, в которой приняли участие люди, провели на территории полигона DevLoop, штат Невада. Для этого соорудили специальный вакуумный тоннель длиной  500 м.

Сообщается, что до того, как посадить реальных пассажиров в капсулу, на полигоне провели более 400 тестовых поездок.

Среди первых пассажиров, которым посчастливилось присоединиться к рейсу, замечено соучредителя и технического директора компании Джоша Гигеля и директора отдела обслуживания пассажиров Сару Лучию. Капсула двигалась со скоростью в 172 км/ч. Система, разработанная в Hyperloop, использует магниты и турбины, которые запускают капсулу на магнитной подушке, для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам.

Разработчики планируют развивать скорость новейшего транспорта до отметки в 1223 км/ч, с 28 пассажирами в одной капсуле. Тогда путешествие, например, от Нью-Йорка в Вашингтон займет всего полчаса.

Американская компания Virgin Hyperloop стремится начать коммерческие перевозки в 2030 году.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Европе создадут аппарат для уборки космического мусора.


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Источник: https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/20201109-zi-shvydkistyu-172-km-god-u-hyperloop-vpershe-proyihalysya-pasazhyry/
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