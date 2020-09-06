В Google Maps добавили одну из самых востребованных функций

Язык
BTC/USD
10169.56
ETH/USD
335.26
LTC/USD
47.58
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
32.91
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Компания Google внесла изменения в сервис "Карты", чтобы помочь людям быть более информированными
на дороге. Новые дорожные значки видны в приложении на перекрестках по всем
городам США как на Android, так и на iOS. Об этом пишет CNN.
Последний редизайн Google для своего навигационного
приложения был представлен в прошлом месяце. Обновление включает в себя алгоритмическую
технику цветового отображения, чтобы помочь пользователям легче
идентифицировать различные типы местности, такие как пляжи и леса. Компания
заявила, что редизайн Google Maps также будет включать в себя повторные чертежи
тротуаров и пешеходных зон для лучшего просмотра навигации.
По данным компании, функция отображения светофоров на
перекрестках ранее была доступна на картах Google в Японии в течение многих
лет. Но это была одна из самых востребованных его функций в Соединенных Штатах.
Ранее в этом году Google Maps начала тестировать функцию
светофоров в некоторых городах по всей территории Соединенных Штатов.
Напомним, "Комментарии" писали, что компании Google
и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля между США и
Гонконгом после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может
использовать его для сбора информации об американцах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости