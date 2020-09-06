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В Google Maps добавили одну из самых востребованных функций

Google Maps добавила в свое приложение новую функцию: светофоры на перекрестках

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Компания Google внесла изменения в сервис "Карты",  чтобы помочь людям быть более информированными на дороге. Новые дорожные значки видны в приложении на перекрестках по всем городам США как на Android, так и на iOS. Об этом пишет CNN.

Последний редизайн Google для своего навигационного приложения был представлен в прошлом месяце. Обновление включает в себя алгоритмическую технику цветового отображения, чтобы помочь пользователям легче идентифицировать различные типы местности, такие как пляжи и леса. Компания заявила, что редизайн Google Maps также будет включать в себя повторные чертежи тротуаров и пешеходных зон для лучшего просмотра навигации.

В Google Maps добавили одну из самых востребованных функций

По данным компании, функция отображения светофоров на перекрестках ранее была доступна на картах Google в Японии в течение многих лет. Но это была одна из самых востребованных его функций в Соединенных Штатах.

Ранее в этом году Google Maps начала тестировать функцию светофоров в некоторых городах по всей территории Соединенных Штатов.

Напомним, "Комментарии" писали, что компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля между США и Гонконгом после того, как администрация Трампа заявила, что Пекин может использовать его для сбора информации об американцах.


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