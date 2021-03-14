В Google Maps добавили новую функцию

Компания Google представила несколько новых функций, направленных на то, чтобы сделать Google Maps более интерактивными. Речь идет о той функции, которая облегчает пользователям обмен фотографиями с мест, которые они посещают. Об этом пишет CNN.



Google Maps. Фото из открытых источников

Эти изменения являются лишь частью из череды обновлений за последние месяцы, поскольку Google стремится сделать свои карты не просто местом для поиска маршрутов, но и местом, где люди могут планировать, куда идти, общаться с местными компаниями, выяснять, как туда добраться, платить за парковку и делиться своим опытом. В сентябре приложение также добавило функцию, которая показывает, насколько распространен коронавирус в определенном регионе.

Google Maps заявила, что теперь у нее есть 150 миллионов "Местных гидов" – пользователей, которые регулярно публикуют отзывы, фотографии и информацию о картах. В 2020 году местные гиды добавили в приложение более 8 миллионов мест.

"Со всеми изменениями, которые наш мир увидел за последний год, люди больше, чем когда-либо, полагаются на высококачественную, обновленную информацию об окружающих их местах. Например, открыт ли ближайший ресторан или местный продуктовый магазин обновил часы работы", – говорится в заявлении Google. В компании добавили, что хотят сделать так, чтобы любой человек с учетной записью Google мог легко поделиться своими знаниями.

Среди новых функций – обновление фотографий, которое поможет людям получить лучшее, более актуальное представление о местах, которые они собираются посетить; например, они смогут увидеть, затенены ли места для сидения на открытом воздухе ресторана. Когда он выйдет в ближайшие недели, люди могут перейти на новую вкладку "Обновления", глядя на место в приложении, сделать быструю фотографию, чтобы добавить ее, и написать подпись, не оставляя полного рейтинга или отзыва.

Google Maps также упрощает отчет об изменениях дорог в приложении, добавляя опцию "Редактировать карту", которая позволит пользователям исправлять ошибки, в том числе путем рисования отсутствующих дорог, переименования улиц или удаления неправильных дорог. Компания говорит, что будет проверять внесенные дорожные обновления, прежде чем публиковать их.

Чтобы привлечь больше людей к использованию этих интерактивных функций, Google Maps запускает "Local Love Challenge", поощряя пользователей Android вносить фотографии, отзывы и информацию в приложение с целью обновления 100 000 списков местоположений в следующем месяце.

Напомним, Google Maps будет показывать маршруты для велосипедистов.

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