В "Дії" появятся новые функции: чего следует ожидать пользователям

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Карина Ожерельева
Министерство цифровой трансформации объявило о запуске новых функций в приложении "Дія". Такое заявление сделал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время своей прямой трансляции в Telegram-канале. Об этом сообщает UA.News.
Приложение "Дія" - фото из открытых источников
Отмечается, что в "Дії" должна появиться функция, которая позволит гражданам Украины участвовать в различных опросах и создавать собственные петиции. По словам Махайла Федорова, украинцы смогут обратиться напрямую в органы власти с собственными предложениями.
Также министр цифровой трансформации отметил, что почти 14 млн пользователей приложения "Дія" смогут принять участие в опросах. Также Федоров подчеркнул, что запуск электронных петиций позволит украинцам обращаться непосредственно к городскому голове с предложениями.
Как сообщали ранее "Комментарии", зарегистрироваться на портале "Дія" можно двумя способами — воспользовавшись электронной подписью, или же идентифицировать свое лицо через банк, в котором у вас есть открытый счет. Также это можно сделать на портале "Дія", или же установив приложение на свой смартфон. И там, и там процедура происходит по одному принципу. Доступ к возможностям "Дії" можно получить с помощью электронной подписи. Его можно получить бесплатно в ПриватБанке, Налоговой службе или органах МВД.
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