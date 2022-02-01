В "Дії" появятся новые функции: чего следует ожидать пользователям

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске новых функций в приложении "Дія". Такое заявление сделал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время своей прямой трансляции в Telegram-канале. Об этом сообщает UA.News.

Приложение "Дія" - фото из открытых источников

Отмечается, что в "Дії" должна появиться функция, которая позволит гражданам Украины участвовать в различных опросах и создавать собственные петиции. По словам Махайла Федорова, украинцы смогут обратиться напрямую в органы власти с собственными предложениями.

"Мы на Diia Summit 8 февраля запускаем опрос как элемент прямой демократии", — сказал Федоров.

Также министр цифровой трансформации отметил, что почти 14 млн пользователей приложения "Дія" смогут принять участие в опросах. Также Федоров подчеркнул, что запуск электронных петиций позволит украинцам обращаться непосредственно к городскому голове с предложениями.

"Вы, например, хотите решить вопросы ям на дороге родной улицы, создаете петицию, собираете несколько тысяч голосов в "Дії" от своей общины. И тогда городской голова по закону обязан лично ответить на вашу петицию", — отметил Федоров.

Как сообщали ранее "Комментарии", зарегистрироваться на портале "Дія" можно двумя способами — воспользовавшись электронной подписью, или же идентифицировать свое лицо через банк, в котором у вас есть открытый счет. Также это можно сделать на портале "Дія", или же установив приложение на свой смартфон. И там, и там процедура происходит по одному принципу. Доступ к возможностям "Дії" можно получить с помощью электронной подписи. Его можно получить бесплатно в ПриватБанке, Налоговой службе или органах МВД.

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