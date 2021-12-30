Умный почтомат принимает почту и посылки от дронов: как он выглядит



















В США создали почтовый ящик для дронов, скрин из видео

В штате Индиана компания DRONEDEK разработала умный почтовый ящик, получающий почту и посылки от дронов. Кроме того, почтомат имеет технологию климат-контроля и системы считывания и хранения биометрических данных владельца. Об этом пишет Freethink.



По словам генерального директора компании Дэна О'Тула, пора внедрять технологии в доставке почты, ведь американцы постоянно ими пользуются и во время пандемии еще больше заказывают вещи через интернет с доставкой. Будущее за дронами и технологиями. Именно для защиты посылок и писем от воров, животных и непогоды был создан новый почтомат.



Крупные компании такие, как Walmart, Amazon уже изучают возможность использования дронов для доставки товаров. Однако просто сбросить посылку во двор – это не сервис. Поэтому дроны будут сбрасывать посылки в почтомат, который надежно защитит товар для его получателя.



Новый почтомат имеет размер мусорного бака, оборудован связью и может реагировать на приближение дрона. Когда тот подлетает, крышка почтомата открывается, чтобы пакет можно было опустить в нее с помощью троса. После того как дрон отпустит упаковку, крышка закрывается.

Внутри почтомат поддерживает необходимую температуру и отправляет сообщение о полученной посылке владельцу. Сейчас такой почтомат стоит 3000 долларов, однако компания обещает, что цена снизится до 1000 долларов. Каждый месяц владельцы почтоматов будут платить абонентскую плату в размере 15 долларов за обслуживание.

Конечно, использование дронов для доставки посылок еще на стадии эксперимента, однако это перспективно и уменьшает время доставки жителей в сельской местности или отдаленных районах. Компания планирует продать 4000 почтовых ящиков в 2022 году.

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