Украинское приложение "Дия" впервые согласились внедрить две страны

Первыми странами, которые начнут процессы внедрения украинского приложения "Дия" оказались Колумбия и Замбия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Приложение "Дия". Фото из открытых источников

Администратор агентства USAID Саманта Пауэр во время презентации приложения "Дия" в Вашингтоне рассказала, что Соединенные Штаты поддерживают страны, которые планируют ускорить собственную цифровую трансформацию и расширить свои возможности электронного упорядочения документов.

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Пауэр указала, что у каждой страны будут свои особенности внедрения украинского электронного приложения и указала первые государства, которые согласились на это.

"Я в восторге от того, что USAID будет работать с Колумбией и Замбией", – известила Саманта Пауэр.

Администратор агентства USAID указала, что Соединенные Штаты будут помогать партнерам в цифровом прогрессе, а также будут продолжать партнерство с Украиной и поддерживать развитие приложения "Дия", чтобы больше стран вдохновились украинской цифровизацией.

Мероприятие по презентации приложения "Действие" состоялось в Вашингтоне 23 мая при содействии USAID и Минцифры Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт назвал три группы профессий, не пострадавших от развития искусственного интеллекта. По его словам, несмотря на быстрое развитие ИИ, есть профессии, которые современные технологии не смогут вытеснить в ближайшие годы. В частности, отмечается специалистах в творческих сферах, профессии с большим количеством человеческих взаимодействий и работа, которая решает проблемы в непредсказуемых условиях.

Также "Комментарии" писали, что США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах.