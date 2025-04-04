Украина создает собственный искусственный интеллект: что известно и когда ждать

Уже к концу 2025 года Украина может получить национальную языковую модель искусственного интеллекта, как ChatGPT, но с украинским культурным контекстом. Как объясняет министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это часть масштабной стратегии цифрового будущего страны.

Украина создает собственный искусственный интеллект

Михаил Федоров в колонке Vector рассказал о развитии искусственного интеллекта в Украине, в частности, создания первой национальной большой языковой модели (LLM), которая сможет работать на украинском языке и будет ориентирована на локальные реалии.

По его словам, глобальные языковые модели, такие как ChatGPT или Claude имеют ограниченную поддержку украинского языка. Они не всегда понимают контекст, исторические или политические нюансы, а также не гарантируют сохранность данных. К тому же их использование может быть дорогостоящим — как для государственных структур, так и для бизнеса. Таким образом, Федоров указывает, что главная цель этого проекта — не только техническая автономность, но и стратегическая независимость в сфере искусственного интеллекта.

"Наша миссия по направлению искусственного интеллекта — к 2030 году войти в тройку стран мира по уровню интеграции и внедрения AI-решений. Для достижения этой миссии мы создали WINWIN AI Center of Excellence. Его ключевая задача — интеграция искусственного интеллекта в государственном секторе и ключевых сферах жизни в Украине: обороне, медицине, образовании и бизнесе", — пишет Федоров.

Проект не финансируется из госбюджета. Его реализацию поддерживают частные компании, ученые, инфраструктурные провайдеры и представители украинского AI-сообщества.

Технически модель искусственного интеллекта будет создана на основе open-source архитектур, таких как LLaMA или Mistral. По словам Федорова, это позволяет значительно сократить сроки разработки и избежать излишних затрат. Модель пройдет фазу pre-training и fine-tuning, то есть адаптацию к украинским текстам и потребностям.

Ожидается, что первая версия украинской языковой модели искусственного интеллекта будет запущена уже в ноябре-декабре 2025 года. До этого времени команда из чиновников, разработчиков, исследователей и бизнеса будет работать над ее созданием, тестированием и масштабированием.

"Если мы не будем разбираться в AI, он скоро нас заменит. Поэтому должны максимально ускориться в этой сфере", — отметил Федоров.

В настоящее время более 15 стран уже разработали более 25 национальных языковых моделей искусственного интеллекта, в частности Польша, Италия, Япония и Нидерланды.

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