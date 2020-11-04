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Ученые создали приложение для изучения мозга, оно работает по принципу Tinder

Популярное приложение для знакомств послужило основой для новой технологии исследования мозга

сегодня, 18:23
Автор:

Павел Зинченко
Исследователи из Кардиффского университета позаимствовали идеи из популярных приложений для знакомств, в частности Tinder, чтобы обучить добровольцев определять некачественные снимки мозга. С новым приложением тысячи сканированных изображений исследования можно анализировать намного быстрее, что поможет в ряде исследований.
Огромный масштаб различных исследований означает, что ученым приходится делать десятки тысяч сканирований — и не все из них хороши. Точно так же, как мы можем сделать плохой снимок, если наши руки дрожат или палец попадает в объектив, пациенты могут двигаться в сканирующем аппарате в самый неподходящий момент. Эффект тот же — от изображения мало толку. Отдельный эксперт может работать несколько часов, чтобы просмотреть каждое сканированное изображение и решить, достаточно ли оно пригодно для использования в исследованиях.
Здесь на помощь приходит новое приложение, разработанное Кардиффским университетом и Национальной академией программного обеспечения. Используя реальные изображения мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, приложение обучает добровольцев распознавать правильную форму свода на отсканированном изображении.
Приложение называется Neuroswipe и все еще находится в стадии разработки. Пока проект доступен только в виде веб-приложения, но в будущем приложение может быть расширено для использования в крупномасштабных исследованиях с участием тысяч пациентов.
Как сообщало издание "Комментарии", белорусские ученые создали биочип для изучения мозга.

Ученые создали приложение для изучения мозга, оно работает по принципу Tinder

ФОТО: Free News


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Источник: https://freenews.live/tinders-brain-scan-technology-can-help-fight-dementia/amp/
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