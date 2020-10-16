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Белорусские ученые создали биочип для изучения мозга

Инновационный биочип предназначен для изучения нейронных сетей и функций головного мозга

сегодня, 10:49
Автор:

Павел Зинченко

Белорусские ученые создали биочип с помощью которого можно изучать функции головного мозга. Об этом рассказала ученый секретарь Института физиологии НАН Беларуси Маргарита Досина, сообщает Укринформ со ссылкой на БЕЛТА.

Белорусские ученые создали биочип для изучения мозга

Создан биочип для изучения мозга

Центр мозга работает при Институте физиологии НАН Беларуси с 2018 годаМаргарита Досина рассказала, что ученые моделируют различные типы патологий и пытаются найти решения. На даный момент одна из главных разработок — биочип, который предназначен для изучения нейронных сетей и функций головного мозга.  Впоследствии должны быть разработаны новые подходы к лечению и восстановлению структур мозга.

"Уникальность этого биочипа в том, что он может не только регистрировать электрические показатели (клетки мозга относятся к электровозбудимым тканям, то есть передают электричество), но и обучать стволовые клетки. То есть мы способны проводить преддифференцировку стволовых клеток в нейрогенном направлении и получать нервные клетки и ткани", — отметила ученый секретарь.

Маргарита Досина также обратила внимание на то, что сегодня весь мир старается минимизировать количество экспериментов на животных. Сотрудниками Института физиологии НАН создан биопринтер, на котором можно печатать кусочки органической ткани, в том числе определенные участки мозга.

"Например, если нам нужно провести эксперименты, связанные с эпилепсией, мы можем положить такой кусочек мозга на биочип и с помощью данной модели изучить эффективность действия разных лекарственных препаратов", — добавила ученый секретарь.

Как сообщало издание "Комментарии", ученые нашли новый способ омоложения мозга.


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