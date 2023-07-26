Ученые разгадали тайну гигантской «гравитационной дыры» в океане

В Индийском океане существует "гравитационная дыра". Это природная аномалия, где гравитация Земли слабее, а уровень моря ниже более 100 м. Ученые считают, что разгадали эту тайну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на научную публикацию в Geophysical Research Letters.



"Гравитационная дыра" в Индийском океане. Фото из открытых источников

"Гравитационную дыру" в Индийском океане открыл голландский геофизик Феликс Андрис Веннинг Майнес в 1948 году. Годами учёные пытались объяснить, как она образовалась, но их усилия не принесли ожидаемого результата.

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Однако теперь исследователи из Индийского научного института в Бенгалуру, Индия, использовали суперкомпьютеры, чтобы создать симуляцию, показывающую, как эта территория могла сформироваться за последние 140 млн лет.

Совторник исследования Аттри Гош объясняет, что "Земля — это, по сути, неровная картошка", а не сфера, как ее представляет большинство. Земля неоднородна по плотности и свойствам, и это влияет, среди прочего, на ее тяготение.

"Если вы льете воду на поверхность Земли, уровень, на котором вода поднимается, называется геоидом — и это контролируется этими отличиями плотности материала внутри планеты, потому что они притягивают поверхность очень разными способами в зависимости от того, какая под ним масса", — сказала Аттри Гош.

Команда ученых провела 19 симуляций, воспроизводя смещение тектонических плит и поведение магмы в мантии Земли. В шести из этих сценариев возникла впадина геоида, подобная той, что в Индийском океане.

"140 миллионов лет назад Индия была в совсем другом месте, и между Индийской плитой и Азией был океан", – объяснила Гош.

Исследовательница указывает, что при движении океанических плит некоторые из них опускаются под мантию и создают шлейфы с низкой плотностью вблизи поверхности Земли. Таким образом изменяются гравитационные силы, способствующие созданию "гравитационной дыры", как это произошло в Индийском океане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учёные обнаружили планету-зеркало, которая не должна существовать.

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