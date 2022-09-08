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Ученые разгадали еще одну тайну постройки египетских пирамид

Исследователи нашли ответ о том, как египтяне смогли транспортировать так много строительных материалов в пирамиды.

сегодня, 11:50
Автор:

Slava Kot
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Как создавались пирамиды? Это вопрос, на который ученые и историки искали ответ годами. Эти величественные постройки, архитектурное чудо, окружены разными теориями, связанными с их строительством и транспортировкой строительных материалов. Теперь учёные нашли еще один ответ на вопрос, как египтяне могли построить пирамиды. Древним египтянам во многом помогла матушка-природа.

Ученые разгадали еще одну тайну постройки египетских пирамид

Ученые разгадали еще одну тайну постройки египетских пирамид. Фото из открытых источников

Пирамиды – это сооружения, зажигающие воображение любого человека. В течение многих лет они являлись объектом исследования ученых со всего мира, которые все еще удивляются, как тысячи лет назад люди смогли создать эти величественные постройки.

Возможно, ученые только что узнали ответ на этот важный вопрос. Группа исследователей из Франции, Китая и Египта проанализировала окаменевшие зерна пыльцы в почве вокруг Гизы и пришла к выводу, что главной помощью для древних египтян были естественные условия. Этим фактором оказался рукав Нила, протекавшего у места постройки пирамид. Исследователи считают, что транспорт материалов, из которых были построены пирамиды Гизы, был ключевым фактором.

Чтобы подтвердить свой тезис, исследователи представили доказательства в виде следов растений, которые могли развиваться только в районе, где текла вода. Ученые добавляют, что протекающая вблизи места строительства пирамид река позволяла транспортировать огромные каменные блоки, из которых они построены. Однако со временем эта территория постепенно высохла, поэтому сегодня пирамиды расположены на расстоянии более 5 км от Нила.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, где можно увидеть пирамиды, ведь они есть не только в Египте.



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Источник: https://www.earth.com/news/lost-branch-of-the-nile-was-used-to-build-giza-pyramids/
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