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«Убийца Starlink»: россияне показали аналог системы Илона Маск (ВИДЕО)

Российские ученые пытаются создать аналог спутниковой системы Илона Маска Starlink

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Российские инженеры на выставке "Аэронет-2035" продемонстрировали спутник связи, который должен распространять интернет только на территории Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

«Убийца Starlink»: россияне показали аналог системы Илона Маск (ВИДЕО)

Стенд компании SR Space на выставке в России. Фото: из открытых источников

Спутник разрабатывается приватной компанией SR Space. Руководитель предприятия Олег Мансуров отмечает, что существует большой спрос на его прибор, который сможет якобы раздавать интернет со скоростью 40 Гбит/с.

Мансуров утверждает, что это полезный прибор, который выручит экономику России и просит предоставить миллиард российских рублей на запуск двух тестовых спутников. Кроме того, для покрытия интернетом по всей территории России руководитель компании SR Space утверждает, что ему на первом этапе достаточно всего 48 спутников. Напомним, что Starlink Илона Маска имеет 3 тыс. спутников в небе, поддерживающих работу интернета по всей планете, включая территорию, где ведет бой ВСУ.

Пока самого спутника не существует. На выставке показали только макет, который в четыре раза меньше будущего оригинала. Кроме того, Мансуров не дает никаких чертежей или подробных технических характеристик аппарата.

Посмотреть видео с будущим "убийцей Starlink" можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры сломали российские кабельные телеканалы и запустили ироническое видео с Путиным.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который в своем Twitter провел голосование о разблокировании страницы Дональда Трампа . Большинство отдало свой голос за восстановление страницы 45 президента США. Сам Трамп ответил, что ему не интересна соцсеть, владельцем которой является Илон Маск, ведь он имеет свою собственную.



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Источник: https://t.me/breakingmash/40019
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