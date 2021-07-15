У Украины теперь есть официальная страница в Instagram (ФОТО)

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Денис Подставной
У Украины теперь есть собственная официальная страница в социальной сети Instagram.
У Украины появилось собственная страница в Instagram. Фото из открытых источников.
Как стало известно, запуском учетной записи занималось Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом. Страница ведется на английском языке для того, что бы привлечь, как можно больше иностранных пользователей и продвигать среди зарубежной аудитории положительный имидж нашей страны.
Перейдя на данную страницу, юзеры смогут узнать о популярных туристическим местах Украины, культурных событиях, известных украинцах и много другого о нашей стране.
На страничку под названием ukraine.ua уже подписано более шести тысяч пользователей. На ней насчитывается уже одиннадцать постов.
Для справки: на данный момент Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт занимаются развитием уже трех официальных каналов для продвижения нашей страны в мире — Facebook, официальный сайт и теперь Instagram.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple открыла свой офис в Украине. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что данное событие повысит имидж нашей страны на международной арене. Стало известно, чем будет заниматься компания. Подробнее об этом читайте в нашей статье.Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Украина вошла в топ лучших стран для туристических походов. Данный рейтинг был составлен порталом Save on Energy. Исследование проводилось на основе нескольких факторов. По результатам данного исследования, украинские территории оказались хорошим выбором для длительных походов.
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