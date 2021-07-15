У Украины теперь есть официальная страница в Instagram (ФОТО)

У Украины теперь есть собственная официальная страница в социальной сети Instagram.

У Украины появилось собственная страница в Instagram. Фото из открытых источников.

Как стало известно, запуском учетной записи занималось Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом. Страница ведется на английском языке для того, что бы привлечь, как можно больше иностранных пользователей и продвигать среди зарубежной аудитории положительный имидж нашей страны.

Перейдя на данную страницу, юзеры смогут узнать о популярных туристическим местах Украины, культурных событиях, известных украинцах и много другого о нашей стране.

На страничку под названием ukraine.ua уже подписано более шести тысяч пользователей. На ней насчитывается уже одиннадцать постов.

Для справки: на данный момент Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт занимаются развитием уже трех официальных каналов для продвижения нашей страны в мире — Facebook, официальный сайт и теперь Instagram.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple открыла свой офис в Украине. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что данное событие повысит имидж нашей страны на международной арене. Стало известно, чем будет заниматься компания. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Save on Energy. Исследование проводилось на основе нескольких факторов.

По результатам данного исследования, украинские территории оказались хорошим выбором для длительных походов.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Украина вошла в топ лучших стран для туристических походов . Данный рейтинг был составлен порталом

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