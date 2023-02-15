У «Дии» появятся долгожданные сервисы

Вскоре через сайт или программу "Дия" можно будет:

Приложение "Дия"





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▪️ подать заявление на женитьбу;

▪️заменить водительское удостоверение;

▪️отменить "шеринг" авто;

▪️ растаможить авто;

▪️ получить справку о несудимости;

▪️заказать "судебное решение".





Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, передают "Комментарии". Так, подача заявления о браке займет не более 15 минут: один партнер заполняет заявление в "Дии", а другой подписывает электронной подписью.





Опция “Замена водительского удостоверения” предполагает, что появится возможность заменить права не только ID-картой, но и с загранпаспортом или видом на постоянное или временное проживание для иностранцев. Кроме того, украинцы смогут получить права в формате digital first – пользоваться только цифровым аналогом без пластика.





Для отмены должного пользователя не нужно будет идти в сервисный центр МВД, писать заявление или ждать, пока истечет срок действия шеринга авто, на который его назначили.





Вместе с тем, получить выдержку о несудимости из реестра можно в течение нескольких минут. Если данные есть в реестрах, информация подтянется автоматически, ничего не нужно вводить вручную, уверяют в ведомстве.





Кроме того, откроется возможность заказать решение судебного дела в "Дии". Оно будет подписано электронной подписью судьи и будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный аналог.





В Минцифре также анонсировали услугу растаможки авто в несколько кликов. Ожидается, что расчет таможенной пошлины будет происходить по новой системе, которая полностью исключит человеческий фактор.





"Комментарии" сообщали, что Европейская Комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. После этого украинским туристам больше не придется платить никаких дополнительных сборов за пользование мобильными телефонами во время путешествий в ЕС, а путешественники из ЕС будут иметь те же права во время посещения Украины.