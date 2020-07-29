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Турция усилит контроль над социальными сетями

Турецкий парламент принял закон для контроля за деятельностью иностранных компаний

сегодня, 12:51
Автор:

Павел Зинченко
Турция усилит контроль над социальными сетями

Турецкий парламент принял новый закон, который регулирует деятельность иностранных компаний, владеющих социальными мережами. Об этом сообщает Reuters. Об этом сообщает информационное агнетство Media Sapiens со ссылкой на Reuters.

Согласно закону, иностранные компании обязаны назначить турецких представителей, которые будут решать, "допустим" ли тот или иной контент, пост или твит, для турецких граждан. Если такой представитель решит, что контент является недопустимым, то компания должна будет удалить его. В законе устанавливаются сроки удаление. За нарушение этого закона на компанию может быть наложен штраф, будет заблокирована возможность размещения рекламы в соцсети или ограничена посещаемость сайта на 90%.

Накануне принятия законопроекта представитель Верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что закон "предоставит государству мощные инструменты для утверждения еще большего контроля над медиаландшафтом".

Как сообщало издание "Комментарии", японское правительство собирается ограничить использование TikTok.


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