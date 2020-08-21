Турция создала первый собственный завод по производству солнечных панелей

В среду в Турции открылось первое в стране и единственное на Ближнем Востоке предприятие по производству солнечных панелей, что обещает дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии в стране. Об этом сообщает издание Internation News.

Основанный в организованной промышленной зоне Анкары Башкент, главный завод по производству солнечных слитков, пластин, модулей и элементов Kalyon Holding был открыт на церемонии, где присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении Эрдоган сказал, что объект будет эксплуатироваться за счет инвестиций в размере 400 миллионов долларов (2,9 миллиарда турецких лир) на закрытой территории площадью 100 000 квадратных метров (почти 25 акров), и в нем будут работать 1400 человек.

"Я считаю, что этот объект выведет нашу страну на лидирующие позиции в отрасли солнечных панелей", - подчеркнул президент Турции.

Президент отметил, что завод будет производить солнечные панели мощностью 500 мегаватт (МВт) в год. "Мы собираемся предотвратить импорт солнечных панелей и компонентов на миллионы долларов", - сказал Эрдоган.

Как сообщало издание "Комментарии", австралийцы представили инновационные солнечные панели.

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