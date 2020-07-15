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Австралийцы представили инновационные солнечные панели

Ученые Австралии использовали новую технологию при создании солнечных панелей

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Австралийцы представили инновационные солнечные панели

Ученые из Университета Ньюкасла (Австралия) разработали солнечные панели на основе органических полимеров вместо кремния. Об этом сообщает ресурс Green Post со ссилкой на Eco Town.

Профессор физики Университета Ньюкасла Пол Дастур рассказал, что его команда завершила полностью функциональный демонстрационный проект тонкопленочных солнечных панелей, которые Совет австралийского города Лейн Коув установил на решетчатой ​​дорожке для питания светового дисплея.

Центр органической электроники Университета Ньюкасла разработал запатентованную технологию с использованием органических полимеров, которые улавливают солнечную энергию и проводят электричество.

Жидкие органические полимеры наносятся на листы материала обычными принтерами, как чернила на бумагу, для создания солнечной панели толщиной всего 0,075 миллиметра. Ее можно приклеить специальной клейкой лентой к различным поверхностям. Традиционные фотоэлектрические солнечные панели на крыше используют кремний для проведения электричества.

Первым демонстрационным проектом для печатной солнечной энергии является приведение в действие светового табло в центре города Лейн-Коув на северном побережье Сиднея, с панелями, прикрепленными к крыше крытого прохода, питающего всю установку.

Как сообщало издание "Комментарии", ученые Южной Кореи изобрели прозрачные солнечные панели.


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