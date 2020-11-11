TikTok готовится противостоять администрации Трампа

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Павел Зинченко
ByteDance, китайская
материнская компания приложения для обмена видео TikTok, поздно вечером во
вторник подала петицию в Апелляционный суд США, оспаривая постановление
администрации Трампа, вступающее в силу в четверг и требующее от нее отказаться
от TikTok.
TikTok судится с Трампом
Президент Дональд
Трамп приказом от 14 августа приказал ByteDance продать приложение в течение 90
дней, срок истекает в четверг.
Белый дом и
Казначейство от комментариев отказались. В Минюсте не сразу дали
комментарий. Администрация Трампа утверждает, что TikTok представляет
собой проблему для национальной безопасности, поскольку личные данные
пользователей из США могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого
более 100 миллионов пользователей в США, отрицает обвинения.
В петиции упоминаются Трамп, генеральный прокурор Уильям Барр, министр финансов Стивен Мнучин и Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) — межведомственная комиссия, которая рассматривает определенные операции с иностранными инвестициями по соображениям национальной безопасности.
Как сообщало издание "Комментарии", звезду TikTok обвинили в педофилии.
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