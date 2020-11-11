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TikTok готовится противостоять администрации Трампа

Компания ByteDance пытается оспорить постановление администрации Трампа, требующее отказаться от TikTok

сегодня, 14:18
Автор:

Павел Зинченко

ByteDance, китайская материнская компания приложения для обмена видео TikTok, поздно вечером во вторник подала петицию в Апелляционный суд США, оспаривая постановление администрации Трампа, вступающее в силу в четверг и требующее от нее отказаться от TikTok.

TikTok готовится противостоять администрации Трампа

TikTok судится с Трампом

Президент Дональд Трамп приказом от 14 августа приказал ByteDance продать приложение в течение 90 дней, срок истекает в четверг.

"Столкнувшись с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности в отношении того, будут ли приняты наши предлагаемые решения, мы запросили 30-дневное продление, которое прямо разрешено в приказе от 14 августа. Без продления у нас нет другого выбора, кроме как подать в суд ходатайство для защиты наших прав", — говорится в заявлении TikTok.

Белый дом и Казначейство от комментариев отказались. В Минюсте не сразу дали комментарий. Администрация Трампа утверждает, что TikTok представляет собой проблему для национальной безопасности, поскольку личные данные пользователей из США могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в США, отрицает обвинения.

В петиции упоминаются Трамп, генеральный прокурор Уильям Барр, министр финансов Стивен Мнучин и Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) — межведомственная комиссия, которая рассматривает определенные операции с иностранными инвестициями по соображениям национальной безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", звезду TikTok обвинили в педофилии.


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Источник: http://www.asahi.com/ajw/articles/13920391
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