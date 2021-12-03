Tesla выпустила детский квадроцикл Cyberquad: как он выглядит и сколько стоит

С 1 декабря на сайте Tesla уже начались продажи нового квадроцикла для детей, получившего название Cyberquad. Создание квадроцикла было анонсировано два года назад. Об этом сообщает "Секрет фирмы" в Twitter.



Новый квадроцикл Tesla, фото из Twitter

Стоит новый квадроцикл для детей – 1900 долларов США. Такой киберквадроцикл заряжается от электроэнергии. Заряда батареи достаточно для преодоления 24 километров, если ехать не быстрее 16 км/ч. Полностью квадроцикл заряжается за 5 часов.

Квадроцикл оснащен стальной монолитной рамой, также имеет дисковые тормоза и регулируемую подвеску, его вес - 55 килограммов. Компания сообщила, что их транспортное средство разработано с учетом правил безопасности. Квадроцикл не будет опрокидываться за счет размещения очень низкого центра тяжести.

Квадроцикл имеет дизайн в стиле Cybertruck. Сообщается, что в продаже есть только версия для детей от 8 лет. Когда такие выпустят для взрослых неизвестно. Ранее в Tesla говорили, что массовое производство пикапов модели Cybertruck начнется не раньше чем в 2023 году.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Макс продал акций Tesla на миллиарды долларов. Известно, что недавно комиссия по ценным бумагам США сообщила, что пакет акций Tesla будет продан. Сообщается, что продано 10% принадлежавших Маску ценных бумаг, которые стоят около пяти млрд долларов.

Ранее мы писали, что в автомобилях Tesla обнаружили опасную ошибку. Проблема в электромобилях Tesla была замечена после установки новой версии программного обеспечения полуавтопилота. Компания будет отзывать более 20 тысяч автомобилей.

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