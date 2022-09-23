Теперь регистрацию на криптобирже Binance можно пройти с помощью украинского приложения "Дія". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram канал сервис государственных услуг "Дія".

Теперь зарегистрироваться на криптобирже Binance можно через сервис "Дія". Фото с окртых источников

Украинский Минцифры продолжает развивать приложение "Дія" и добавлять все новые возможности для украинцев. Последнее нововведение было анонсировано 22 сентября, когда сообщили, что теперь можно пройти авторизацию через государственную программу.

Обычно регистрация на площадках для обмена или покупки криптовалюты требует строгой и долгой процедуры верификации. Нужно заполнить подробную анкету, сделать фото собственных документов и ждать проверки и подтверждения от биржи.

Как утверждают в Telegram канале "Дія", пользователи смогут зарегистрироваться и пройти верификацию всего за несколько кликов, что позволит гражданам Украины быстро выйти на рынок криптовалютных денег.

Кроме того, такой метод регистрации позволяет снять ограничения по выводу средств с биржи Binance.

Более подробную информацию о регистрации на бирже Binance через приложение "Дія" можно просмотреть в сообщении ниже:

Эта услуга действительна только для не зарегистрированных пользователей биржи Binance. Для тех, кто имеет аккаунт на Binance, нужно подождать обновления государственного приложения.

Binance – одна из крупнейших и самых известных криптовалютных бирж в мире. Binance начала свою работу с 2017 года. Фондовая биржа первоначально базировалась в Шанхае, но через несколько переездов оказалась на Кайманах. За последние несколько лет фондовая биржа заняла ведущие позиции на рынке криптовалют, ежедневно обрабатывая многомиллиардные объемы сделок.

У нее есть своя криптовалюта – BNB, или Binance Coin. Биржи Binance приобрела популярность среди пользователей из-за значительного количества криптовалют и токенов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на участие в государственной программе IT Generation, которая спонсируемая Binance, было подано более 200 тыс. заявлений.

Также "Комментарии" писали, что произошли значительные изменения в криптовалюте Ethereum.

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