Теперь еще больше музыки: Apple запускает новый потоковый сервис

Сегодня технологический гигант Apple запустил круглосуточный поток музыкального контента под названием Apple Music TV, аналогичный тому, что предлагал MTV до того, как он перепрофилировался в реалити-шоу. Известно, что в США стрим доступен бесплатно. Об этом сообщает издание Phone Mantra.

Apple запускает Music TV

По заявлению Apple, стриминговый сервис будет транслировать новые эксклюзивные музыкальные клипы, концерты и чарты. Премьера состоялась сегодня с трансляцией 100 самых популярных песен США в истории Apple Music. На четверг запланирован видеопоток, посвященный предстоящему выпуску нового альбома Брюса Спрингстина "Letter to You". В США новый канал потоковой передачи музыки должен появиться на вкладке "Обзор" приложений Apple Music и Apple TV. О запуске сервиса в других регионах пока ничего не известно.

Концепция круглосуточного музыкального канала была впервые предложена MTV в 1981 году после того, как ранние испытания начались еще в 1977 году. Однако через некоторое время канал отказался от своей исключительной ориентации на музыку и начал транслировать другой контент, который, по словам руководства, должен был привлечь внимание своей основной аудитории подростков и молодежи.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple назвала цены за ремонт своих новых смартфонов.

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