Telegram-канал AZfront приобретает популярность из-за оперативности и влияния на политические реалии

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Сообщество телеграмм-пользователей AZfront превратилось в новый негосударственный центр силы, который имеет команду, опыт и связи, чтобы содействовать Киеву, Варшаве, Вильнюсу и Вашингтону в противостоянии с антизападной осью Москва-Тегеран-Хамас. Об этом сообщает 5 канал. В условиях ограниченного доступа к интернету, пропаганды и "рафинированных" новостей на телевидении, именно телеграмм-сообщества превращаются в центр оперативной и объективной информации.
Telegram-канал AZfront приобретает популярность (фото из открытых источников)
Ось Москва – Тегеран, окончательно оформившаяся
на фоне российско-украинской войны, теперь дополнилась ХАМАСом. Симптоматично, что
ХАМАС не является государственным образованием, но представляет собой реальную региональную
силу, с которой остальные вынуждены считаться. В современном мире такие "альтернативные
центры силы" зачастую эффективнее неповоротливых и бюрократизированных государственных
образований. Даже когда в руках мотивированных одиночек нет оружия, они способны
добиваться большего, чем условная Генассамблея ООН, которая за три попытки так и
не смогла принять компромиссную резолюцию по арабо-израильскому конфликту.
Одним из таких инструментов негосударственного
медийного влияния, особенно в странах постсоветского блока, давно уже стали
Telegram-каналы. В Украине, по данным Киевского международного института социологии,
они уже обошли телевидение в качестве главного источника информации – 44% против
43%, соответственно. Telegram-канал миллионник, который выдает полсотни новостей
в день получает в среднем 50-200 тыс. просмотров на каждую публикацию – это в десятки
раз больше, чем у большинства авторитетных СМИ.
Например, где-то на обширном пространстве
от Восточной Европы до Центральной Азии, существует проект под названием
AZfront. С виду – это крупный Telegram-канал, за год набравший около 800 тыс. подписчиков
(сейчас канал функционирует в закрытом режиме). В сентябре у AZfront появился англоязычный
YouTube-канал, работающий исключительно на западную аудиторию. И снова, менее чем
за 2 месяца – 150 тыс. подписчиков.
Идеалы движения AZfront вполне комплиментарны
западным ценностям, а краткий список реализованного наглядно демонстрирует проукраинскую,
произраильскую, проазербайджанскую и проевропейскую позиции.
Это пример альтернативного центра силы,
у которого есть команда, опыт, связи в политическом истеблишменте (как минимум Украины,
Израиля и тюркских государств) и глобальные медийные возможности.
Именно такие проекты, как
AZfront могу стать новыми союзниками Запада для продвижения ценностей свободного
мира. У них нет офиса, нет бюрократических механизмов, их деятельность децентрализована
и не подчиняется диктату государственных границ или авторитарным лидерам. Но у них
есть большая идея и готовность действовать. Будет непростительно, если лидеры, принимающие
решения в Украине, Польше и Литве и США, отмахнутся от подобной силы, которая сама
движется в фарватере их интересов.
Обсуждения
Новости