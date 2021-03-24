Суды и выборы на блокчейне становятся мировым трендом – Прилепа

Язык
Coinspot 24.03.2021
BTC/USD
56684.92
ETH/USD
1721.43
LTC/USD
195.80
НБУ 24.03.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Украине необходимо использовать технологию блокчейн не только в финансовой индустрии, но и в нотариальной сфере, судах и выборах. Об этом заявил специалист по блокчейн-технологиям в Украине, соучредитель компании Prof-IT Богдан Прилепа.
Украина может использовать блокчейн в судах и на выборах – Прилепа. Фото: miro.medium.com
По его словам, в Украине слово "блокчейн" в первую очередь ассоциируется с криптовалютами и биткоином. Но эта технология намного более многогранна и может использоваться практически в любой сфере.
Прилепа обращает внимание на то, что потенциал "сотрудничества" нотариусов и блокчейна очевиден. Блокчейн позволяет хранить записи таким образом, что их невозможно подделать или удалить. Также технология может снизить объемы работ нотариусов по архивированию и тем самым повысить их продуктивность.
Еще одна сфера, где можно применить блокчейн – судебная система.
Он уверен, что технология распределенного реестра способна сделать любой судебный процесс абсолютно прозрачным: от хранения улик до принятия решений судьями. Судебный блокчейн, к примеру, успешно применяется в Китае. Чаще всего его используют в документировании цифровых доказательств, особенно в делах о правах интеллектуальной собственности.
Блокчейн-голосование происходит онлайн, обеспечивает максимальную явку избирателей, позволяет контролировать весь процесс выборов. В итоге блокчейн дает возможность защитить ход голосования от вмешательства и проконтролировать неизменность данных на сервере, подытожил эксперт.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, как можно будет получить прописку в Украине через приложение "Дия".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости