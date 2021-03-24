Суды и выборы на блокчейне становятся мировым трендом – Прилепа

Украине необходимо использовать технологию блокчейн не только в финансовой индустрии, но и в нотариальной сфере, судах и выборах. Об этом заявил специалист по блокчейн-технологиям в Украине, соучредитель компании Prof-IT Богдан Прилепа.

Украина может использовать блокчейн в судах и на выборах – Прилепа. Фото: miro.medium.com

По его словам, в Украине слово "блокчейн" в первую очередь ассоциируется с криптовалютами и биткоином. Но эта технология намного более многогранна и может использоваться практически в любой сфере.

"Во всем мире сформировался стабильный тренд на интеграцию блокчейна в те сферы, где есть проблема с доверием. Ведь эта технология исключает посредников практически из любого процесса", – отмечает он, и приводит в пример нотариальную сферу.

Прилепа обращает внимание на то, что потенциал "сотрудничества" нотариусов и блокчейна очевиден. Блокчейн позволяет хранить записи таким образом, что их невозможно подделать или удалить. Также технология может снизить объемы работ нотариусов по архивированию и тем самым повысить их продуктивность.

"Оформление документов станет в разы быстрее, а все данные будут оцифрованы и защищены цепочкой блоков. Уже есть множество успешных кейсов в США, Китае и Франции", – подчеркивает специалист.

Еще одна сфера, где можно применить блокчейн – судебная система.

"В Украине уже который год пытаются безуспешно провести судебную реформу. Из-за этого в стране регулярно происходят скандалы и вспыхивают протесты. Использование блокчейна в украинских судах напрашивается само по себе", – считает Прилепа.

Он уверен, что технология распределенного реестра способна сделать любой судебный процесс абсолютно прозрачным: от хранения улик до принятия решений судьями. Судебный блокчейн, к примеру, успешно применяется в Китае. Чаще всего его используют в документировании цифровых доказательств, особенно в делах о правах интеллектуальной собственности.

"Но самой интересной сферой для блокчейна являются выборы. В данном случае технология способна пресечь любые манипуляции, "карусели" и прочие подтасовки результатов голосования", – уверен Прилепа.

Блокчейн-голосование происходит онлайн, обеспечивает максимальную явку избирателей, позволяет контролировать весь процесс выборов. В итоге блокчейн дает возможность защитить ход голосования от вмешательства и проконтролировать неизменность данных на сервере, подытожил эксперт.

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