Суд отменил запрет Трампа на популярное приложение

Суд в США запретил администрации Трампа потребовать от Apple и Alphabet Google удалить принадлежащее Китаю приложение для обмена сообщениями WeChat. Об этом сообщает Lenex Web.

Мировой судья США Лорел Биллер из Сан-Франциско заявила в своем постановлении, что пользователи WeChat, подавшие иск, указали на серьезные нарушения Первой поправки к Конституции США о свободе слова и собраний.



В пятницу Министерство торговли США издало приказ со ссылкой на соображения национальной безопасности заблокировать WeChat в американских магазинах приложений, а Министерство юстиции призвало Биллер не блокировать этот приказ.

Предварительный судебный запрет Биллер также заблокировал распоряжение администрации Трампа, которое запрещало бы другие транзакции с WeChat в Соединенных Штатах. Это могло бы резко ухудшить удобство использования сайта для текущих пользователей в США или потенциально сделать его непригодным для использования.



Аналитическая компания Apptopia сообщила в начале августа, что WeChat имеет в среднем 19 миллионов активных пользователей в США в день. Приложение популярно среди китайских студентов, американцев, живущих в Китае, и некоторых американцев, которые имеют личные или деловые отношения в Китае.

Как сообщало издание "Комментарии", Дональд Трамп одобрил сделку между TikTok и Oracle.

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