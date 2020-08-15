Страсти вокруг TikTok накаляются: Трамп выпустил новый указ

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Татьяна Веремеева
Президент США Дональд Трамп в пятницу приказал ByteDance в течение 90 дней
прекратить работу своего приложения для обмена видео TikTok, что является последней
попыткой усилить давление на китайскую компанию из-за опасений по поводу
безопасности персональных данных, которые она обрабатывает. Об этом пишет Reuters.
"Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня поверить в это
ByteDance ... могут быть предприняты действия, которые угрожают нанести ущерб
национальной безопасности Соединенных Штатов", – говорится в указе Трампа.
Этот шаг Трампа связан с исполнительным приказом, который он издал на
прошлой неделе, который запретит определенные транзакции с TikTok, если
ByteDance не откажется от него в течение 45 дней. ByteDance уже ведет
переговоры о продаже операций TikTok в Северной Америке, Австралии и Новой
Зеландии корпорации Microsoft Corp.
Новый указ усиливает давление на ByteDance и вынуждает его избавиться от
TikTok, а также юридически подкрепляет санкции правительства США против
принадлежащего Китаю приложения. Указ уполномочивает американских чиновников
проверять записи и информационные системы TikTok и ByteDance для обеспечения
безопасности персональных данных во время переговоров о продаже.
В то время как TikTok наиболее известен своими развлекательными вирусными видео,
американские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что информация о
пользователях может быть передана коммунистическому правительству Китая.
Трамп заявил, что поддержит усилия Microsoft по покупке американских
операций TikTok, если правительство США получит значительную часть выручки, но
также сказал, что есть и другие заинтересованные потенциальные покупатели.
В прошлом году Комитет по иностранным инвестициям в США, правительственная
комиссия США, которая рассматривает сделки на предмет потенциальных рисков
национальной безопасности, открыла новый обзор приобретения Bytedance app
Musical.ly в 2017 году. Эта сделка создала TikTok в его нынешнем виде.
Министр финансов Стивен Мнучин заявил в пятницу, что приказ также требует
от ByteDance отказаться от любых данных, полученных или полученных от TikTok
или Musical.ly о пользователях в Соединенных Штатах.
Ранее "Комментарии" писали, что американская компания Twitter уже провела
предварительные переговоры
с TikTok, который на данный момент в собственности китайской ByteDance, о
возможной покупке.
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