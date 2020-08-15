Страсти вокруг TikTok накаляются: Трамп выпустил новый указ

Президент США Дональд Трамп в пятницу приказал ByteDance в течение 90 дней прекратить работу своего приложения для обмена видео TikTok, что является последней попыткой усилить давление на китайскую компанию из-за опасений по поводу безопасности персональных данных, которые она обрабатывает. Об этом пишет Reuters.



"Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня поверить в это ByteDance ... могут быть предприняты действия, которые угрожают нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов", – говорится в указе Трампа.

Этот шаг Трампа связан с исполнительным приказом, который он издал на прошлой неделе, который запретит определенные транзакции с TikTok, если ByteDance не откажется от него в течение 45 дней. ByteDance уже ведет переговоры о продаже операций TikTok в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии корпорации Microsoft Corp.

Новый указ усиливает давление на ByteDance и вынуждает его избавиться от TikTok, а также юридически подкрепляет санкции правительства США против принадлежащего Китаю приложения. Указ уполномочивает американских чиновников проверять записи и информационные системы TikTok и ByteDance для обеспечения безопасности персональных данных во время переговоров о продаже.

В то время как TikTok наиболее известен своими развлекательными вирусными видео, американские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что информация о пользователях может быть передана коммунистическому правительству Китая.

​Трамп заявил, что поддержит усилия Microsoft по покупке американских операций TikTok, если правительство США получит значительную часть выручки, но также сказал, что есть и другие заинтересованные потенциальные покупатели.

В прошлом году Комитет по иностранным инвестициям в США, правительственная комиссия США, которая рассматривает сделки на предмет потенциальных рисков национальной безопасности, открыла новый обзор приобретения Bytedance app Musical.ly в 2017 году. Эта сделка создала TikTok в его нынешнем виде.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил в пятницу, что приказ также требует от ByteDance отказаться от любых данных, полученных или полученных от TikTok или Musical.ly о пользователях в Соединенных Штатах.

Ранее "Комментарии" писали, что американская компания Twitter уже провела предварительные переговоры с TikTok, который на данный момент в собственности китайской ByteDance, о возможной покупке.

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