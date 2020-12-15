США приказали техногигантам предоставить информацию о политике конфиденциальности

США приказали девяти технологическим компаниям, включая Amazon, Facebook и TikTok, предоставить информацию в рамках нового обзора конфиденциальности потребителей. Исследование призвано помочь регулирующим органам понять, какие данные собирают компании и как эта информация используется, особенно в отношении детей. Это очередная попытка правительства США среагировать на опасения по поводу влияния технологических гигантов. У компаний есть 45 дней на выполнение требований.

Представители Федеральной торговой комиссии (FTC), регулирующего органа, занимающегося вопросами потребителей, проголосовали 4: 1 за проведение расследования.



"Вызывает тревогу то, что мы все еще так мало знаем о компаниях, которые так много знают о нас. Учитывая, насколько эти компании полагаются на организацию и анализ данных как на основную основу своих бизнес-моделей, мы ожидаем, что выполнение этого приказа будет быстрым и всеобъемлющим ", — говорится в заявлении четырех комиссаров, поддерживающих этот шаг.

Девять социальных сетей и компаний по потоковой передаче видео включают Facebook и его дочернюю компанию WhatsApp, YouTube, китайскую ByteDance, владельца TikTok, Twitch от Amazon, а также Snap, Twitter, Reddit и Discord. Остальные компании не стали комментировать ситуацию сразу.

На прошлой неделе французская служба по надзору за соблюдением конфиденциальности наложила штрафы на Google и Amazon. Но американские регулирующие органы давно отстают от своих коллег в Европе, когда речь идет о противодействии технологическим гигантам по вопросам конфиденциальности.

ФОТО: Financial Times

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