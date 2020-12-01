Специальное приложение даст возможность создавать двойников

Если вас беспокоят компании, которые разрабатывают технологии по распознаванию лиц или сталкеры, добывающие ваши онлайн-фотографии, новый инструмент под названием Anonymizer может помочь избежать этих проблем.

Приложение было создано компанией Generated Media, стартапом, который предоставляет изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, клиентам, начиная от разработчиков видеоигр, создающих новых персонажей, и заканчивая журналистами, защищающими личность источников. Компания заявляет, что создала Anonymizer как "полезный способ продемонстрировать полезность синтетических медиа".



Система была обучена на десятках тысяч фотографий, сделанных в студии Generated Media. Изображения передаются в генеративные состязательные сети (GAN). Они создают новые изображения, противопоставляя друг другу две нейронные сети: генератор, который создает новые образцы, и дискриминатор, который проверяет, выглядят ли они реальными. Этот процесс создает цикл обратной связи, который в конечном итоге приводит к созданию реалистичных фотографий профиля. Изображения помечаются, классифицируются и добавляются в набор обучающих данных.

Чтобы использовать анонимайзер в коммерческих целях, необходимо купить лицензию, но этот инструмент можно использовать бесплатно в личных целях при условии, что вы не нарушаете условия. Просто загрузите четкое фото вашего лица, смотрящего прямо перед собой, и система выдаст сетку из 20 двойников. Затем вы можете выбрать тот, который похож на вас больше всего, и использовать его вместо профилей в социальных сетях, сканированных подобными Clearview AI.

ФОТО: Ferra.ru

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