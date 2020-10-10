Созданы миниатюрные датчики, которые будут перемещать на насекомых

Исследователи из Вашингтонского университета разработали новый крошечный датчик, который можно транспортировать на небольшом дроне или даже на спине насекомого, а затем сбрасывать, чтобы отслеживать окружающую среду в течение многих лет. Об этом сообщает New Atlas.

ФОТО: News Europe

Очевидно, что есть несколько основных функций, которые необходимы этой системе. Датчик должен быть очень легким, он должен быть надежно прикреплен к средству перемещения до тех пор, пока не будет дана команда "сбросить", затем он должен выдержать падение с высоты и, наконец, он должен иметь возможность работать долгое время.

Команда учла все эти моменты. Вся сенсорная система весит всего 98 миллиграммов, что, по словам разработчиков, составляет примерно одну десятую веса мармелада. Этого достаточно, чтобы крошечный дрон или мотылек без особых проблем мог переносить датчик.

Датчик закреплен магнитным штифтом и тонкой катушкой провода. Когда приходит время упасть, через Bluetooth отправляется команда, которая запускает ток, который проходит через провод, создавая магнитное поле, которое выскакивает из штыря и освобождает датчик.



Чтобы уцелеть в свободном падении, датчик сделан с батареей в одном углу. Будучи самым тяжелым компонентом, она вращается и, в сочетании с небольшим общим весом, снижает скорость падения датчика до 17,7 км / ч. Это позволяет ему безопасно приземляться с высоты до 22 метра.

Оказавшись на земле, датчик может анализировать окружающую среду, собирая данные о таких вещах, как температура и влажность. Электронные системы, входящие в комплект, позволяют передавать данные по беспроводной сети на расстояние до 1 км, а батарея может работать до 2,5 лет.





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