kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.10.2020

BTC/USD

11354.76

ETH/USD

374.12

LTC/USD

49.31

НБУ 10.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Созданы миниатюрные датчики, которые будут перемещать на насекомых
commentss НОВОСТИ Все новости

Созданы миниатюрные датчики, которые будут перемещать на насекомых

Насекомые будут переносить датчики, которые используются для изучения окружающей среды

сегодня, 22:31
Автор:

Павел Зинченко

Исследователи из Вашингтонского университета разработали новый крошечный датчик, который можно транспортировать на небольшом дроне или даже на спине насекомого, а затем сбрасывать, чтобы отслеживать окружающую среду в течение многих лет. Об этом сообщает New Atlas.

Созданы миниатюрные датчики, которые будут перемещать на насекомых

ФОТО: News Europe

Очевидно, что есть несколько основных функций, которые необходимы этой системе. Датчик должен быть очень легким, он должен быть надежно прикреплен к средству перемещения до тех пор, пока не будет дана команда "сбросить", затем он должен выдержать падение с высоты и, наконец, он должен иметь возможность работать долгое время.

Команда учла все эти моменты. Вся сенсорная система весит всего 98 миллиграммов, что, по словам разработчиков, составляет примерно одну десятую веса мармелада. Этого достаточно, чтобы крошечный дрон или мотылек без особых проблем мог переносить датчик.

Датчик закреплен магнитным штифтом и тонкой катушкой провода. Когда приходит время упасть, через Bluetooth отправляется команда, которая запускает ток, который проходит через провод, создавая магнитное поле, которое выскакивает из штыря и освобождает датчик.

Чтобы уцелеть в свободном падении, датчик сделан с батареей в одном углу. Будучи самым тяжелым компонентом, она вращается и, в сочетании с небольшим общим весом, снижает скорость падения датчика до 17,7 км / ч. Это позволяет ему безопасно приземляться с высоты до 22 метра. 

Оказавшись на земле, датчик может анализировать окружающую среду, собирая данные о таких вещах, как температура и влажность. Электронные системы, входящие в комплект, позволяют передавать данные по беспроводной сети на расстояние до 1 км, а батарея может работать до 2,5 лет.


Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила "умные" часы с датчиком ЭКГ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ