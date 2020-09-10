Сотрудники британской компании будут дистанционироваться с помощью Bluetooth

Компания Network Rail использует приложение для социального дистанцирования, которое предупреждает пользователя, когда кто-либо находится слишком близко. Об этом сообщает BBC.

Mind The Gap был разработан лондонским стартапом Hack Partners для компании, чтобы обеспечить безопасность ее сотрудников. Технология использует аудио и сигналы Bluetooth, чтобы определять, находятся ли пользователи в непосредственной близости друг от друга. Сотрудники Network Rail теперь широко используют приложение, и оно начинает распространяться и на другие компании.

"Я безмерно горжусь всеми нашими сотрудниками за ту роль, которую они сыграли в поддержании стабильности страны во время пандемии. Когда мы начинали планировать возвращение к офисной работе, то внимательно изучали абсолютно все, чтобы убедиться, что мы и дальше можем обеспечивать безопасность наших сотрудников", - сказал Мартин Фробишер, директор по безопасности, техническим и инженерным вопросам компании Network Rail.

Сотрудники могут загрузить приложение и установить желаемое расстояние в соответствии с правительственными директивами. Затем они получают уведомление, когда другой пользователь приложения окажется слишком близко. Mind The Gap использует неслышимые сверхвысокочастотные звуки и Bluetooth для расчета расстояния между телефонами, поэтому для работы не требуется активное подключение к Интернету.

Как сообщало издание "Комментарии", знаменитая технологическая выставка пройдет в онлайн-режиме.

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