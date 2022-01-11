Если на устройстве Android существуют легальные возможности установки альтернативных магазинов, то App Store держит абсолютную монополию на дистрибуцию приложений на устройствах систем IOS. Epic Games создали "Коалицию за справедливость для приложений" против владельцев платформы и непомерной комиссии, в которую присоединились Tinder, Spotify, Deezer и еще десятки разработчиков. Глобальная цель организации – получить свободу в выборе способов оплаты , без привязки к любым комиссионным со стороны Apple.
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699

В Apple заявили, что невозможно вычислить доход самой компании по покупкам приложений и внутри них в течение 2021 года. Дело в том, что система комиссионных в App Store становится все сложнее.

Apple взимает с разработчиков от 15 до 30% с суммы каждой покупки в зависимости от того, какой доход получает производитель приложения, а также от того, работает ли приложение по системе подписок более 1 года.

В отчете компании также говорится, что более 30 миллионов билетов на различные мероприятия были сохранены и использовались в приложении Wallet в США и Канаде в прошлом году.


https://business.24tv.ua/skilki-zarobili-rozrobniki-dodatkiv-dlya-app-store-2021-rotsi_n1839264