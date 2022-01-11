Заработок разработчиков приложений App Store. Фото из открытых источников

По подсчетам экспертов, за 14 лет (с 2008 года) разработчикам мобильных приложений и игр App Store удалось заработать суммарно 260 млрд долларов. Тем более 2021 стал рекордным по доходам. Об этом пишет издание Bloomberg, передают "Комментарии".

2021 год стал для компании Apple рекордным не только по заработкам, но и по судебным тяжбам с разработчиками приложений. Дело в том, что компания взимает с разработчиков от 15 до 30% суммы с каждой продажи. После многочисленных судебных исков, между разработчиками приложений и компанией Apple достигнуты договоренности о том, что компания позволит отправлять пользователям электронные письма об альтернативных способах оплаты, минуя официальную комиссию. Также эту ставку снизили вдвое на три года – с 30 до 15%.



"Мы искренне гордимся, что это дело может помочь тысячам разработчиков IOS извлечь выгоду от важных изменений", — заявил адвокат истцов Стив Берман.

Добавим, что если на устройстве Android есть другие законные способности установить другие магазины с играми и приложениями, то IOS держит абсолютную монополию.

Напомним, в 2021 году Apple стала самой богатой компанией мира, превзойдя в доходах даже нефтедобывающие компании.



Читайте также: Американцы научились мелькнуть криптовалюту прямо в автомобиле Tesla: как это работает







Если на устройстве Android существуют легальные возможности установки альтернативных магазинов, то App Store держит абсолютную монополию на дистрибуцию приложений на устройствах систем IOS. Epic Games создали "Коалицию за справедливость для приложений" против владельцев платформы и непомерной комиссии, в которую присоединились Tinder, Spotify, Deezer и еще десятки разработчиков. Глобальная цель организации – получить свободу в выборе способов оплаты , без привязки к любым комиссионным со стороны Apple.

https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699

https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699

https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699

https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699 В Apple заявили, что невозможно вычислить доход самой компании по покупкам приложений и внутри них в течение 2021 года. Дело в том, что система комиссионных в App Store становится все сложнее. Apple взимает с разработчиков от 15 до 30% с суммы каждой покупки в зависимости от того, какой доход получает производитель приложения, а также от того, работает ли приложение по системе подписок более 1 года. В отчете компании также говорится, что более 30 миллионов билетов на различные мероприятия были сохранены и использовались в приложении Wallet в США и Канаде в прошлом году.

https://business.24tv.ua/skilki-zarobili-rozrobniki-dodatkiv-dlya-app-store-2021-rotsi_n1839264 https://business.24tv.ua/skilki-zarobili-rozrobniki-dodatkiv-dlya-app-store-2021-rotsi_n1839264

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!