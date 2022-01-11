https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
https://business.24tv.ua/rozrobniki-dodatkiv-proti-apple-kompaniya-mozhe-vtratiti-monopoliyu_n1724699
В Apple заявили, что невозможно вычислить доход самой компании по покупкам приложений и внутри них в течение 2021 года. Дело в том, что система комиссионных в App Store становится все сложнее.
Apple взимает с разработчиков от 15 до 30% с суммы каждой покупки в зависимости от того, какой доход получает производитель приложения, а также от того, работает ли приложение по системе подписок более 1 года.
В отчете компании также говорится, что более 30 миллионов билетов на различные мероприятия были сохранены и использовались в приложении Wallet в США и Канаде в прошлом году.
https://business.24tv.ua/skilki-zarobili-rozrobniki-dodatkiv-dlya-app-store-2021-rotsi_n1839264