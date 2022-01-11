Американцы научились майнить криптовалюту прямо в автомобиле Tesla: как это работает

Владельцы автомобилей Tesla открыли себе дополнительное преимущество покупки этих электромобилей. Предприимчивые американцы научились майнить криптовалюту с помощью аккумулятора электроавто. О том, как это работает, публикует CNBC, передает портал "Комментарии".

Майнинг криптовалюты в Tesla. Фото из открытых источников

В Сан-Франциско американец Сирадж Раваль рассказал о том, как майнить криптовалюту прямо в автомобиле Tesla. Итак, он запускает бесплатное программное обеспечение на своем Apple Mac mini M1, между тем компьютер подпитывает, подключая инвертор к 12-вольтовой розетке, расположенной на центральной консоли Tesla. Он также подключил графические процессоры к "позвоночнику" своей Tesla, питая эти машины от внутреннего аккумулятора авто. На добыче эфириума ему удавалось зарабатывать 800 долларов в месяц. Tesla в таком случае становится обычным источником питания. Хотя такое использование автомобиля может лишить владельца автомобильной гарантии.



"Главная составляющая – это цена электроэнергии. Если дешевле делать это с помощью электромобиля, то так и будет", – рассказал Сирадж Раваль.

Майнинг криптовалют – это энергоемкий процесс, в котором машины по всему миру вносят свои вычислительные мощности в общую сеть, чтобы создавать новые монеты и подтверждать транзакции существующих токенов. Они делают это, запуская специализированное программное обеспечение, хрустя сложные математические уравнения. Чтобы поучаствовать в майнинге, по сути, все, что вам нужно, это компьютер и мощность.

Напомним, США является лидером в мире среди майнинга криптовалют. Второе место занимает Казахстан. Правда, в последнее время сообщается, что майнеры планируют покинуть страну и перебраться в Соединенные Штаты. Причинами стали последние протесты, отключение интернета и повышение налогов.

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