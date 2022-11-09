«Сдай москаля»: как работает служба по выявлению россиян, распространяющих кремлевскую пропаганду

Команда украинских юристов создала сервис "Сдай москаля", с помощью которого можно пожаловаться на потенциально опасных россиян в Европе, которые выступают против Украины и распространяют кремлевскую пропаганду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт службы "Сдай москаля".

Гражданин России. Фото: из открытых источников

Разработчики сервиса обещают полную анонимность сервиса и подчеркивают, что все это происходит бесплатно. Кроме того, каждый гражданин сможет внести свой вклад в мирное будущее.

Сервис работает с помощью анонимных заявлений. Любой желающий сможет сообщить о потенциально опасном россиянине, распространяющем российскую пропаганду, указав его имя и ссылку на социальные сети. Кроме того, сервис предлагает добавить доказательства такого поведения — фото, видео или другие материалы.

Получив информацию, команда службы "Сдай москаля" обращается в органы государственной власти с сообщением о потенциально опасном россиянине с целью его проверки. После этого очень высока вероятность того, что гражданина РФ могут лишить визы и депортировать в Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка, которая живет и имеет бизнес в Германии, попросила Путина нанести удар по Дрездену, поскольку ей не понравилось большое количество украинцев, вышедших на протест против российского террора. Видео с заявлением россиянки попало в сеть.

"Комментарии" также сообщали о россиянке, которая собирала деньги на тепловизоры, чтобы согревать солдат РФ. Такое заявление попало в соцсети несмотря на то, что тепловизор является, оптическим прибором и не выполняет функций обогревателя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!