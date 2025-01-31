Россия требует от Google рекордный штраф в размере 1,81 дуодециллиона: сколько это

В 2021 году российский суд удовлетворил иск пропагандистских телеканалов к корпорации Google из-за блокирования их аккаунтов на YouTube. Суд назначил прогрессивный штраф для Google, сумма которого к январю 2025 года увеличилась до рекордных 1,81 дуодециллиона рублей.

Россия требует от Google рекордный штраф

Судебные иски 17 российских телеканалов, в том числе "Первый канал", "ВГТРК", "НТВ", "Звезда", начались еще в 2020 году. Через год российский суд объявил приговор, которым обязал Google восстановить аккаунты российских пропагандистских каналов на YouTube. После девяти месяцев невыполнения российский суд объявил штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, сумма штрафа еженедельно удваивается.

Таким образом, в начале 2025 года Google должен по российскому законодательству уплатить штраф в 1,81 дуодециллиона рублей. Дуодециллион – это число с 39 нулями.

Еще в октябре 2024 года штраф для Google составил два ундецильона — число с 36 нулями. Уже тогда эта сумма штрафа превысила в тысячи раз капитализацию Alphabet, материнской компании Google, которая стоит более двух триллионов долларов. Кроме того, сумма штрафа превышает чистое мировое богатство, достигавшее суммы 477 трлн долларов. Как пишут российские СМИ, сумма еще и превышает весь ВВП мира, поэтому американская компания не выплатит штраф.

Вероятно, со временем штраф для Google превысит гугол – единицу со 100 нулями, или 10 в 100 степени. Именно в честь нее поисковая система получила свое название.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на штраф для Google.

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