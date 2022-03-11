Россия хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram

Генпрокуратура РФ просит ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Instagram. Фото pixabay.com





Так, российская Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к Instagram ("дочка" Meta – ЭП) в связи с "распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в частности военнослужащих". Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.





Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента РФ Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко. В то же время Генпрокуратура агрессора обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.





Напомним, впервые с начала войны россияне 11 марта атаковали ракетными ударами Днепр и Луцк. Под ударом и Ивано-Франковск. Что это значит? Как далеко еще может зайти российская агрессия?Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет: "Тактика РФ в войне против Украины изменилась на второй неделе вторжения. Когда россияне начали активно бить по жилым массивам. Изначальная идея ( быстро сломить сопротивление ВСУ и территориальной обороны, добиться успеха хотя бы в одном или нескольких крупных городах – и с позиции силы диктовать свои условия капитуляции) провалилась. После этого началась совсем другая война. С ударам и по мирным. С расширением зоны этих ударов". По словам эксперта, если сперва агрессор пытался сломить сопротивление на юге, на востоке (особенно в районе линии сопротивления), у Харькова и Киева, то сейчас мы видим, что под ударом фактически вся Украина. "Россияне действуют по принципу – а если так? Может, так удастся принудить капитулировать? Не удается. И потому они увеличивают географически разброс ударов, усиливают обстрелы жилых районов. Целенаправленные обстрелы, – подчеркивает Игорь Тышкевич. – Это циничная попытка воздействовать на гуманизм украинских властей. По принципу: "давайте договоримся– и в мирных перестанут стрелять". И российские пропагандисты обвинять будут именно Киев в том, что Москва дает приказ обстреливать мирных жителей.

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