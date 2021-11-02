Роботизированная кожа для жизни в Метавселенной - анонс Цукерберга

Специальное сенсорное покрытие создается для вселенной Meta. Об этом сообщил Марк Цукерберг в своем Facebook, как пишет агентство "Укринформ".

Виртуальная и дополненная реальность – основа Meta – иллюстративное фото из сети

Роботизированная кожа необходима для того, чтобы обеспечить более полную имитацию реальности в виртуальном мире. Она будет воспроизводить осязание и другие сенсорные ощущения, которыми обладает поверхность реального человеческого тела. Разработкой занимается команда Цукерберга и исследователи из Университета Карнеги-Меллона.

Технология искусственного интеллекта помогает понять, как человек изучает мир через прикосновение. Новые знания использованы для специального сенсорного датчика, имеющего высокое разрешение. Как пишет программист-предприниматель, благодаря этой разработке виртуальный мир будет содержать по-настоящему реалистичные объекты, а физические взаимодействия будут казаться более подлинными.

В октябре 2021 г. Марк Цукерберг анонсировал новый проект – вселенную Meta, синтез виртуальной и дополненной реальности. "Житель" Метавселенной сможет строить для себя индивидуальное цифровое пространство, заполнять его по своему вкусу предметами виртуального интерьера, дистанционно общаться в воображаемых "комнатах", становиться участником реальных событий с помощью технологий virtual reality. Также человек будет создавать себе аватар – цифровое воплощение – по своему вкусу.

Экологичность новой вселенной – еще одно ее преимущество, на котором акцентирует внимание Марк Цукерберг. Больше виртуального общения и дистанционной работы – меньше выбросов в атмосферу из-за поездок в автотранспорте. Также продавцы товаров и услуг смогут представить их более реально и наглядно. Карантинные ограничения в связи с пандемией не будут мешать заниматься бизнесом и общаться с другими людьми – родственниками, друзьями и коллегами.

Издание "Комментарии" ранее публиковало комментарий эксперта об особенностях работы Facebook. С ним можно ознакомиться по ссылке

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