Реактивные ранцы, летающие машины и дроны-такси: будущее транспорта в небе

Парамедики с реактивными ранцами, пограничная полиция в летающих автомобилях и ездящие беспилотниками городские работники – все это звучит как научная фантастика, но эти концепции являются частью рынка передовой воздушной мобильности (AAM), который, как ожидается, будет стоить как до 17 миллиардов долларов к 2025 году. Об этом сообщает Reuters.

Человек в реактивном костюме - фото из открытых источников

Поскольку урбанизация делает городские улицы перегруженными, а развитие технологий позволяет использовать транспортные средства, еще десятилетия назад считавшиеся невозможными, использование неба для мелкомасштабных самолетов становится все более привлекательным.

Мы не можем продолжать использовать автомобильный транспорт; 3D-мобильность очень важна", – сказала Анна Коминик, директор компании Wisk в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в интервью, которое транслировалось в четверг, 2 декабря, на конференции Reuters Next.

Wisk, подразделение Boeing Co, в течение четырех лет испытывает Cora, автономный электрический самолет, который взлетает и приземляется, как вертолет, на своей базе в Текапо, Новая Зеландия.

Wisk сотрудничает с регуляторами, включая Федеральное авиационное управление США, чтобы получить разрешение на публичное использование воздушного такси, которое может перевозить двух пассажиров на расстоянии до 100 км (62 миль) со скоростью до 150 км/ч.

"До 2030 года 67% населения мира будет проживать в городах, потому наземная инфраструктура может не успевать, а капитальный ремонт стоит дорого. Мы должны использовать небо в качестве ресурса", – сказала Коминик во время панельной дискуссии, записанной 5 ноября.

Нидерландский PAL-V держит одну ногу на земле, поднимаясь в воздух. Его двухместный автожир Liberty, развивающий максимальную скорость 180 км/ч и дальность полета в 400 км, в этом году получил разрешение на использование на европейских дорогах.

Поставка клиентам начнется в 2023 году после того, как они пройдут необходимую учебу – сказал Роберт Дингеманс, исполнительный директор PAL-V International.

Коминик отказалась указать дату, когда Cora перевезет первых пассажиров.

"Мы не ожидаем, что мы будем первыми, кто выведет такой транспорт на рынок; мы надеемся, что станем лучшими", – сказала она.

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

По данным Allied Market Research, стоимость передового рынка воздушной мобильности может составить около 17 миллиардов долларов к 2025 году и 110 миллиардов долларов к 2035 году.

В том же отчете говорится, что пилотируемый сегмент будет занимать более трех четвертей доли рынка в 2025 году, но автономный сегмент будет развиваться быстрее всего между 2025 и 2035 годами.

Дингемансе сказал, что ожидает, что Liberty будет использоваться для ряда применений, включая наблюдение за трубопроводами и здравоохранение в отдаленных районах.

Аналогичным образом Ричард Браунинг уже провел пробные запуски своего реактивного ранца Gravity с военными в нескольких странах и персоналом службы реагирования на чрезвычайные ситуации в Соединенном Королевстве.

Имея тягу 144 кг, реактивный костюм может перевозить человека около четырех минут. Компания работает над обновлениями, чтобы продлить время полета и Браунинг создал набор данных об использовании реактивного ранца в 35 странах.

Коминик сказала, что создание "экосистемы" вариантов использования чрезвычайно важно по мере развития промышленности и технологий.

"Это требует совершенно иного мышления от правительственной политики, регуляторов и общества", – сказала Анна Коминик.

Калифорнийская компания Wisk выбрала Новую Зеландию для опробования автономных самолетов.

Как сообщали ранее "Комментарии", некоторые футбольные клубы уже начали проводить тактические тренировки с использованием очков виртуальной реальности.

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