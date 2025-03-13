Развод онлайн: в Украине исследуют новую услугу

В Украине может появиться новая услуга "Развод онлайн", Министерство юстиции изучает, будет ли она иметь такой же спрос, как и "Брак онлайн", который ввела недавно Минцифра.

В Украине могут внедрить услугу "Развод онлайн"

Об этом в телеэфире сообщил руководитель Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, пишет портал "Комментарии".

По его словам, сервис развода может быть введен в режиме видеоконференции.

"Пока мы исследуем, будет ли сервис электронного развода в формате видеоконференции иметь спрос. Мы исследуем стоит ли это делать. Не исключаем, что такой сервис будет, если он нужен нашим гражданам. Например, в случаях, когда супруги вместе не живут. Если это их волеизъявление, почему бы не упростить им это онлайн?"

Он добавляет, что спрос на услугу "Брак онлайн" постоянно растет.

"Статистика вариативна. Но во времена "ковида" и полномасштабного вторжения украинцы больше женятся, чем разводятся. Это максимально положительно. Когда случаются негативные вещи, украинцы хотят создавать семьи", — добавил он.

Он назвал главные причины, почему с момента запуска услуги "Брак онлайн" заявку на нее подали 18 272 пары украинцев.

"Сервис создан в первую очередь для тех граждан, которые не могут прийти в государственные центры акта гражданского состояния по тем или иным причинам. В частности, это можно сделать, если кто находится за границей. Например, если невеста за границей или жених сейчас воюет на фронте", — пояснил Миненко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие.

Этот сервис в Минцифре называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Брак в Действии теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.

"Брак онлайн в Дие особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. Отныне никаких поездок в учреждения и часы в очередях. Несколько кликов в Дие — и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, изменили фамилию или оставили свою и поженились прямо в смартфоне", — сообщают в Министерстве.