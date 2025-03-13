Развод онлайн: в Украине исследуют новую услугу

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Недилько Ксения
В Украине может появиться новая услуга "Развод онлайн", Министерство юстиции изучает, будет ли она иметь такой же спрос, как и "Брак онлайн", который ввела недавно Минцифра.
В Украине могут внедрить услугу "Развод онлайн"
Об этом в телеэфире сообщил руководитель Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, пишет портал "Комментарии".
По его словам, сервис развода может быть введен в режиме видеоконференции.
Он добавляет, что спрос на услугу "Брак онлайн" постоянно растет.
Он назвал главные причины, почему с момента запуска услуги "Брак онлайн" заявку на нее подали 18 272 пары украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие.
Этот сервис в Минцифре называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг. Брак в Действии теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.
"Брак онлайн в Дие особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. Отныне никаких поездок в учреждения и часы в очередях. Несколько кликов в Дие — и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, изменили фамилию или оставили свою и поженились прямо в смартфоне", — сообщают в Министерстве.
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