Разработчики создали лампы, которые могут отслеживать состояние здоровья людей

Изобретатели со всего мира постоянно создают новые технологии, роботизированные приборы, облегчающие жизнь человека. Работники компании Sengeld разработали лампы для освещения, которые могут наблюдать за биометрическими показателями находящихся в комнате людей. Об этом сообщает сайт toneto.



Фото иллюстративное / Pixabay

Новая модель умных ламп была представлена на выставке CES 2022. Эта модель называется Smart Health Monitoring Light. Такие лампы работают с технологиями Wi-Fi, Bluetooth. Кроме того, в лампах имеется встроенный радар для мониторинга показателей здоровья людей в помещении. Лампа может отслеживать качество сна человека, частоту пульса, температуру тела и другие данные.

Сообщается, что разумные лампы можно объединять в mesh-сеть. Такая технология разработана для того, чтобы следить за поведением и состоянием человека в режиме реального времени. Электроника может регистрировать случаи, когда человек падает в помещении.

Так что в будущем mesh-сеть пригодится одиноким людям, тем, кто имеет проблемы со здоровьем, пожилым. Впрочем, над продуктом еще трудятся разработчики. Анонс продаж состоится не раньше осени 2022 года. Тогда компания ознакомит покупателей с ценовой политикой.

Компания Sengeld разрабатывает лампы, которые подключаются к платформам Alexa, Google, Apple HomeKit и Samsung SmartThings, в марте может появиться поддержка Google Home.

Как сообщал портал "Комментарии", в штате Индиана компания DRONEDEK разработала умный почтовый ящик, получающий почту и посылки от дронов. Кроме того, почтомат имеет технологию климат-контроля и системы считывания и хранения биометрических данных владельца.

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