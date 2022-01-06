Разработчики создали лампы, которые могут отслеживать состояние здоровья людей

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Козлова Альбіна
Изобретатели со всего мира постоянно создают новые технологии, роботизированные приборы, облегчающие жизнь человека. Работники компании Sengeld разработали лампы для освещения, которые могут наблюдать за биометрическими показателями находящихся в комнате людей. Об этом сообщает сайт toneto.
Фото иллюстративное / Pixabay
Новая модель умных ламп была представлена на выставке CES 2022. Эта модель называется Smart Health Monitoring Light. Такие лампы работают с технологиями Wi-Fi, Bluetooth. Кроме того, в лампах имеется встроенный радар для мониторинга показателей здоровья людей в помещении. Лампа может отслеживать качество сна человека, частоту пульса, температуру тела и другие данные.
Сообщается, что разумные лампы можно объединять в mesh-сеть. Такая технология разработана для того, чтобы следить за поведением и состоянием человека в режиме реального времени. Электроника может регистрировать случаи, когда человек падает в помещении.
Так что в будущем mesh-сеть пригодится одиноким людям, тем, кто имеет проблемы со здоровьем, пожилым. Впрочем, над продуктом еще трудятся разработчики. Анонс продаж состоится не раньше осени 2022 года. Тогда компания ознакомит покупателей с ценовой политикой.
Компания Sengeld разрабатывает лампы, которые подключаются к платформам Alexa, Google, Apple HomeKit и Samsung SmartThings, в марте может появиться поддержка Google Home.
Как сообщал портал "Комментарии", в штате Индиана компания DRONEDEK разработала умный почтовый ящик, получающий почту и посылки от дронов. Кроме того, почтомат имеет технологию климат-контроля и системы считывания и хранения биометрических данных владельца.
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