Разработчик антивирусов Avast приостанавливает свой бизнес в РФ и Беларуси

Чешский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности Avast "в поддержку украинского народа" приостанавливает деятельность в России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении компании.

Avast - фото из открытых источников





"Любой военный конфликт – это прежде всего человеческая беда. Avast имеет сотрудников как в Украине, так и в России и активно работает над их защитой и поддержкой. ы продолжаем выплачивать им полную заработную плату и помогли во временном переезде по просьбам некоторых семей, которые находились в зонах повышенного риска", — говорят в Avast.





В компании заявили, что они немедленно отменили доступность всех продуктов из России и Беларуси и приостановили все маркетинговые и сбытовые операции в этих странах.





"Наш бизнес, который приносит около 2,5 миллиона долларов США налога с продажи ежегодно только российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому приостановление нашего бизнеса в России и Беларуси верно, поскольку мы осуждаем действия России в Украине" , — отметили в компании.





Напомним, соцсети Facebook и Instagram приняли решение дать "зеленый свет" пользователям в ряде страна публиковать посты, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Путина, а также самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Также пользователи соцсети могут призывать к насилию против российских солдат. Представитель Meta Platforms пояснил, что на время российского вторжения в Украину было принято решение сделать исключение из правил и разрешить публично выражать призывы к смерти российским оккупантам. При этом в Meta Platforms пояснили, что это не значит, что также призывы к расправе и насилию можно будет адресовать в сторону обычных граждан России. Исключение касается только Путин и российских оккупационных войск. Также говорится, что призывы к смерти Путина и Лукашенко будут разрешаться, если при этом пользователи соцсети не будут подробно описывать методы расправы и казни. Временное изменение политики соцсетей по поводу призывов к насилию против российских оккупантов (кроме военнопленных) касаются таких стран, как: Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!