Разработан поисковик, в котором нет рекламы и не хранятся личные данные: название

Бывшие сотрудники Google Шридхар Рамасвами и Вивек Рагхунатан разработали поисковик Neeva, в котором отказались от рекламы во избежание проблем с конфиденциальными данными пользователей. Об этом пишет МС.today со ссылкой на Fast Company.

Разработан поисковик, в котором нет рекламы и не хранятся личные данные - фото из открытых источников

Для создания проекта, они смогли привлечь 77,5 млн, долларов, в том числе от венчурных фирм Greylock и Sequoia. Сейчас над поисковиком Neeva работают 60 человек, 30% из которых бывшие сотрудники компании Google.

Отмечается, что внешний вид Neeva схож с Google. Однако в созданном поисковике сделан упор на отсутствии рекламы и защите личных пользовательских данных. Neeva также имеет функции сохранения запросов на протяжении трех месяцев для улучшения подсказок, однако пользователь самостоятельно может очистить историю и запретить ее сохранение.





Первые три месяца пользоваться поисковом можно бесплатно. Затем ежемесячная сумма составит 4,95 долларов. На территории Украины этот поисковик пока еще недоступен.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против компании Google. Представители Еврокомиссии обвиняют цифрового гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в интернете. В частности, эксперты проверят, нарушает ли Google свободу конкуренции, ограничивая доступ для рекламных целей третьих сторон к пользовательской информации на сайтах и в приложениях, но в то же время сохраняя такую информацию для своего пользования.

Напомним, что ранее Управление по вопросам конкуренции Франции оштрафовало Google из-за манипуляций и злоупотреблений. Компания очень злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей мобильных приложений и других продуктов. Корпорация заплатит штраф в размере 220 миллионов евро.

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