Пять прогнозов, которые так и не сбылись

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Даже самые компетентные люди в своих отраслях могут сделать неудачные прогнозы по поводу будущего. В то время как они давали свои предсказания, их слова выглядели не такими абсурдными, как может показаться сейчас. Портал "Комментарии" подготовил подборку из пяти прогнозов, которые так и не сбылись.
5 несостоявшихся прогнозов. Фото: из открытых источников
Инженер и изобретатель технологии Ethernet Роберт Меткалф сделал в 1995 прогноз на будущее интернета.
Президент Western Union Уильям Ортон в 1876 году прогнозировал, что такое средство как телефон не следует рассматривать как средство связи.
Президент Мичиганского сбербанка советует адвокату Форда Хорасу Рекхему не инвестировать в Ford Motor Company.
Руководитель киностудии 20th Century Fox Дэррил Занук в 1947 году критически отнесся к телевизору.
Перед началом выпуска iPhone генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер полагал, что у компании Apple мало шансов получить популярность своего продукта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе на будущее от Папы Римского.
Также "Комментарии" писали об украинской ученице, которая открыла новую и уникальную экзопланету.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости