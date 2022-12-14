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Пять прогнозов, которые так и не сбылись

Интернет, телефон, автомобиль и телевидение – эти устройства изменили нашу жизнь, однако в начале своего существования к этим изобретениям относились скептически и не видели в них большую перспективу.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Даже самые компетентные люди в своих отраслях могут сделать неудачные прогнозы по поводу будущего. В то время как они давали свои предсказания, их слова выглядели не такими абсурдными, как может показаться сейчас. Портал "Комментарии" подготовил подборку из пяти прогнозов, которые так и не сбылись.

Пять прогнозов, которые так и не сбылись

5 несостоявшихся прогнозов. Фото: из открытых источников

Инженер и изобретатель технологии Ethernet Роберт Меткалф сделал в 1995 прогноз на будущее интернета.

"Я предполагаю, что в скором времени Интернет станет поразительной сверхновой звездой и в 1996 году катастрофически упадет", — прогнозировал Роберт Меткалф.

Президент Western Union Уильям Ортон в 1876 году прогнозировал, что такое средство как телефон не следует рассматривать как средство связи.

"Этот телефон имеет слишком много недостатков, чтобы его серьезно рассматривать как средство связи. Это устройство по своей сути не имеет для нас никакой ценности", — считал Уильям Ортон.

Президент Мичиганского сбербанка советует адвокату Форда Хорасу Рекхему не инвестировать в Ford Motor Company.

"Лошадь здесь, чтобы остаться, а автомобиль — это только новинка, блажь", — убеждал адвокат в 1922 году.

Руководитель киностудии 20th Century Fox Дэррил Занук в 1947 году критически отнесся к телевизору.

"Телевидение не сможет удержаться на одном из охваченных им рынков после первых шести месяцев. Людям скоро надоест каждый вечер смотреть на фанерную коробку", — прогнозировал Дэррил Занук.

Перед началом выпуска iPhone генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер полагал, что у компании Apple мало шансов получить популярность своего продукта.

"Нет шансов, что iPhone получит значительную долю рынка. Нет шанса", – прогнозировал Стив Балмер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе на будущее от Папы Римского.

Также "Комментарии" писали об украинской ученице, которая открыла новую и уникальную экзопланету.



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