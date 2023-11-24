Путин обвинил западные модели ИИ в русофобии и шовинизме

Западные алгоритмы искусственного интеллекта при решении поставленных перед ними задач используют англоязычные источники, которые "отменяют" Россию или делают о ней неправильные выводы. Поэтому РФ будет работать над своим аналогом ИИ, который будет использовать русскоязычные данные. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту.

Путин

Глава России фактически обвинил западный ИИ в русофобии и шовинизме.

"Некоторые западные поисковые системы и генеративные модели работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой просто игнорируют и "отменяют" российскую культуру , — считает глава РФ. — Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу и она решает ее использует только англоязычный массив данных. Тот, который удобен, выгоден разработчикам системы. Таким образом алгоритм может указать машине, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует. Своего рода "отмена" в цифровом пространстве".

- Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданный по некоторым западным стандартам и лекалам, — заявляет хозяин Кремля.

Поэтому Путин призвал бороться с такими "западными разработками" и разрабатывать "отечественные аналоги искусственного интеллекта".

Тем временем, в ЕС готовы принимать две страны частями.

У Зеленского ответили на предложение Путина о мирных переговорах. Михаил Подоляк заявил, что содержание заявления российского президента демонстрирует то, что он неадекватен.

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