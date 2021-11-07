logo

BTC/USD

61583.10

ETH/USD

4526.87

LTC/USD

197.95

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Прячем информацию: как создать невидимую папку на компьютере
commentss НОВОСТИ Все новости

Прячем информацию: как создать невидимую папку на компьютере

Эксперты рассказали, как на рабочем столе создать невидимую папку, чтобы спрятать от других людей важные файлы

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Если вы хотите скрыть от посторонних глаз определенные файлы в Windows, то это можно сделать, создав на рабочем столе скрытую папку. Все, что для этого нужно — элементарные знания, связанные с компьютером.

Прячем информацию: как создать невидимую папку на компьютере

Как создать невидимую папку (фото из открытых источников)

На всех популярных версиях Windows, в частности 7,8 и 10, используется такой алгоритм действий:

- Создаете на рабочем столе новую папку и помещаете в нее свои файлы;

- Нажмите на папку правой кнопкой мышки, выберите "Свойства" — "Настройки" — "Сменить значок";

- В отобразившемся окне будет доступен прозрачный значок — выберите его и нажмите "Ок". 

После этого ваша папка должна исчезнуть с рабочего стола или стать тусклой. Если вы хотите, чтобы она полностью пропала, то:

Перейдите в "Мой компьютер" или зайдите в папку, которую вы создали. В верхнем углу выбрать графу "Вид". Далее перейдите в "Параметры-вид".  После чего нажмите кнопку применить и подтвердите данное действие.

Благодаря этой функции вашу папку никто не найдет, не сможет в нее попасть и даже не узнает, как она называется и что в ней находится.

Напомним, Microsoft летом 2021 года представила свою новую операционную систему Windows 11. Стали известны подробности, согласно которым компания будет требовать от ноутбуков наличие веб-камеры. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компьютерные вирусы стали очень распространенной проблемой в век технологий. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к вашим файлам и личной информации. Компьютер может начать работать значительно медленнее или даже выйти из строя. Эксперты дали несколько простых советов, которые помогут вам быть более защищенными при работе за вашим ПК. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ichip.ru/sovety/kak-sdelat-nevidimuyu-papku-v-windows-294842
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!