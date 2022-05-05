ПриватБанк будет распознавать клиентов по голосу

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" запустило технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания.

ПриватБанк. Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба госбанка, новая функция будет работать по телефону клиентской поддержки 3700

В ПриватБанке отмечают, что распознавание голоса клиента упрощает обслуживание по телефону без традиционных дополнительных вопросов безопасности.

Для того, чтобы воспользоваться новой технологией безопасного обслуживания, необходимо через онлайн-банкинг Приват24 создать голосовой слепок, то есть, запись голоса клиента.

В дальнейшем при каждом обращении на горячую линию 3700 система будет быстро распознавать клиента.

Ранее "ПриватБанк" запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".

На первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

"ПриватБанк" будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат.

Перед этим стало известно, что клиенты "ПриватБанка" и платежной системы Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24", чтобы быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильный и web).

Напомним, в "ПриватБанке" заявили, что номер телефона граждан является их финансовым номером. В частности, банк использует его для идентификации.

Однако, мошенники могут подделать SIM-карту, похитить номер и завладеть деньгами клиента.

Для того чтобы защитить номер, нужно обратиться к мобильному оператору и привязать паспорт к SIM-карте, утверждают в банке.

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