Премьер-министр Индии стал жертвой мощной кибератаки

Twitter сообщил, что был взломан аккаунт личного веб-сайта премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает BBC.

С аккаунта была отправлена ​​серия твитов с просьбой к подписчикам пожертвовать криптовалюту в фонд помощи. Twitter сообщил, что знал об этом проишествии и принял меры для защиты взломанной учетной записи. Это очередное громкое нарушение безопасности Twitter после аналогичных атак в июле на кандидата в президенты США Джо Байдена и основателя Tesla Илона Маска.

Аккаунт с более чем 2,5 млн подписчиков является официальным аккаунтом в Twitter для личного сайта Моди. Его личный аккаунт в Twitter, на который этот инцидент не повлиял, имеет более 61 миллиона подписчиков.

"Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты", - сообщил BBC представитель Twitter в своем заявлении по электронной почте. Менее двух месяцев назад Twitter сообщил, что 130 аккаунтов, которые принадлежали знаменитостям, подверглись серьезной кибератаке. Но только "небольшая часть" из этих 130 учетных записей попали под контроль злоумышленников.

Нарушение безопасности привело к тому, что аккаунты Twitter, в том числе Барака Обамы, Илона Маска, Канье Уэста и Билла Гейтса, оказались замешаны в биткойн-мошенничестве, которое коснулось миллионов подписчиков. ФБР было привлечено для расследования. Несмотря на то, что многим было очевидно, что это мошенничество, хакеры получили сотни переводов на сумму более 100 000 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook и Twitter сообщили о ликвидации сети российских провокаторов.

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