Правозащитники бьют тревогу: Сингапур начинает сканировать лица своих граждан

Язык
BTC/USD
10729.50
ETH/USD
356.22
LTC/USD
46.05
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Павел Зинченко
Сингапур станет первой страной в мире, которая будет использовать проверку лица в своей национальной схеме идентификации. Биометрическая проверка предоставит сингапурцам безопасный доступ как к частным, так и к государственным услугам. Об этом сообщает BBC.
Государственное технологическое агентство заявляет, что это будет "фундаментальным" нововведением для цифровой экономики страны. Новая технология была опробовано в банке и теперь распространяется по всей стране. Она не только идентифицирует человека, но и гарантирует, что он действительно присутствует. Эндрю Бад, основатель и исполнительный директор британской компании iProov, которая создала технологию, рассказал о главных принципах ее работы.
Технология будет интегрирована со схемой цифровой идентификации страны SingPass и позволит получить доступ к государственным услугам. Как распознавание лиц, так и проверка личности зависят от сканирования лица объекта и сопоставления его с изображением в существующей базе данных для установления их личности.
Ключевое отличие заключается в том, что для проверки требуется явное согласие пользователя, и пользователь получает что-то взамен, например, доступ к своему телефону или банковскому приложению для смартфона. Технология распознавания лиц, напротив, может сканировать лица всех на вокзале и предупреждать власти, если разыскиваемый преступник проходит мимо камеры. Защитники конфиденциальности, однако, утверждают, что согласие — это низкий порог при работе с конфиденциальными биометрическими данными.
Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре пользователям Apple Watch будут платить деньги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости