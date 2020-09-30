Правозащитники бьют тревогу: Сингапур начинает сканировать лица своих граждан

Сингапур станет первой страной в мире, которая будет использовать проверку лица в своей национальной схеме идентификации. Биометрическая проверка предоставит сингапурцам безопасный доступ как к частным, так и к государственным услугам. Об этом сообщает BBC.

Государственное технологическое агентство заявляет, что это будет "фундаментальным" нововведением для цифровой экономики страны. Новая технология была опробовано в банке и теперь распространяется по всей стране. Она не только идентифицирует человека, но и гарантирует, что он действительно присутствует. Эндрю Бад, основатель и исполнительный директор британской компании iProov, которая создала технологию, рассказал о главных принципах ее работы.

"Необходимо убедиться, что человек действительно присутствует при аутентификации, что вы не смотрите на фотографию, видео, воспроизведенную запись или дипфейк. Это первый раз, когда облачная проверка лица была использована для защиты личности людей, использующих национальную схему цифровой идентификации "

Технология будет интегрирована со схемой цифровой идентификации страны SingPass и позволит получить доступ к государственным услугам. Как распознавание лиц, так и проверка личности зависят от сканирования лица объекта и сопоставления его с изображением в существующей базе данных для установления их личности.

Ключевое отличие заключается в том, что для проверки требуется явное согласие пользователя, и пользователь получает что-то взамен, например, доступ к своему телефону или банковскому приложению для смартфона. Технология распознавания лиц, напротив, может сканировать лица всех на вокзале и предупреждать власти, если разыскиваемый преступник проходит мимо камеры. Защитники конфиденциальности, однако, утверждают, что согласие — это низкий порог при работе с конфиденциальными биометрическими данными.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре пользователям Apple Watch будут платить деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!