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Правозащитники бьют тревогу: крупные техногиганты получают прибыль с нацистской продукции

Крупные техногиганты были вынуждены пересмотреть, что находится на их онлайн-платформах

сегодня, 16:26
Автор:

Павел Зинченко
Правозащитники бьют тревогу: крупные техногиганты получают прибыль с нацистской продукции

Фото: ВВС News

Техногиганты Amazon, Google и Wish удалили продукты неонацистов и сторонников расового превосходства, продаваемые на их платформах после расследования, проведенного BBC Click. Для продажи были доступны нацистские знамена, расистская литература и аксессуары Ку-клукс-клана. Алгоритмы на Amazon и Wish также рекомендовали другие предметы по расовой тематике. Об этом сообщает BBC

Все три компании сообщили BBC, что расистские продукты запрещены на их платформах. Орен Сигал из Антидиффамационной лиги (ADL), организации по борьбе с ненавистью, сказал, что компаниям необходимо "постоянно быть в курсе того, что рекомендуют алгоритмы".

Одним из предметов, найденных для продажи на Amazon, был белый флаг с изображением кельтского креста. ADL заявил, что это изображение на флаге является "одним из самых распространенных символов превосходства белых".

Один из покупателей оставил обзор продукта в июне, заявив: "Это неонацистский флаг. Amazon не должна получать от этого прибыль". Тем не менее, другой пользователь заявил, что флаг будет "хорош для использования на парадах" и поблагодарил Amazon за наявность таких.

Google также удалил расистский контент из своих магазинов Google Books и Google Play. Платформа для онлайн торговли Wish заявила: "Мы прилагаем все усилия, чтобы удалить эти вредоносные элементы и предпринимаем дополнительные шаги, чтобы такие элементы не появлялись снова".

Как сообщало издание "Комментарии", голосовой ассистент Amazon сможет открывать мобильные приложения.


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