Позволит видеть слепому: Neuralink Маска планирует имплантацию первого чипа для восстановления зрения уже в этом году

Основанная Илоном Маском компания Neuralink планирует имплантировать человеку первый зрительный протез Blindsight до конца 2025 года. Это прорывное устройство может восстановить зрение у людей, полностью потерявших его.

Neuralink позволит видеть слепому. Фото: noticiasaldiayalahora

Blindsight – это нейроимплантат, непосредственно стимулирующий зрительную кору мозга, минуя поврежденные глаза или зрительный нерв. Устройство использует массив микроэлектродов, передающих сигналы от внешней камеры непосредственно в мозг, создавая визуальное изображение.

Во время выступления в Висконсине Маск заявил, что Neuralink планирует до конца 2025 года установить человеку искусственный зрительный протез Blindsight. Он сказал, что Neuralink надеется "получить первое устройство-имплантат для людей, который позволит человеку, полностью слепому видеть".

По словам Маска, сначала изображение будет иметь низкое разрешение, похожее на графику первых видеоигр Atari. Но со временем технология сможет значительно улучшить качество зрения, а потенциально даже выйти за пределы человеческих возможностей, обеспечив "сверхчеловеческое" видение.

Blindsight уже успешно протестировали на обезьянах и эти испытания показали положительные результаты. Следующим шагом должны стать клинические исследования на людях.

В сентябре 2024 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило устройству статус "прорыва". Это означает, что Blindsight обладает потенциалом стать уникальным решением для лечения слепоты, а также получит приоритетное рассмотрение регуляторов.

Эксперты подчеркивают, что хотя Blindsight является большим шагом вперед, это не полноценное "средство от слепоты". Устройство пока находится на раннем этапе развития, и ученым придется преодолеть многие вызовы, прежде чем его можно будет использовать массово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск сделал прогноз о конце эры мобильных телефонов. По его словам, их заменит чипы, которые будут имплантированы в мозг людей.

Также "Комментарии" писали, что первый человек получил мозговой чип Neuralink.