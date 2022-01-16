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Потеряла актуальность: названа самая "бесполезная" кнопка на клавиатуре

Эксперты рассказали, какая клавиша на клавиатуре за последние 10 лет потеряла свою актуальность и практически не нужна современным пользователям

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Компьютеры и ноутбуки стали неотъемлемой частью жизни современного человека. И чтобы работать с ними было легко и быстрее, нужно знать комбинации кнопок на клавиатуре. Но не все они одинаково актуальны. Эксперты рассказали, какая клавиша практически не нужна современным пользователям.

Потеряла актуальность: названа самая "бесполезная" кнопка на клавиатуре

Какая кнопка на клавиатуре потерял свою актуальность (фото из открытых источников)

Оказалось, что речь идет о кнопке F1, которая расположена в верхней части клавиатуры. Если 10 лет назад, как считают эксперты, она была весьма полезна, то сейчас практически не выполняет своего функционала и пользователи ПК спокойно могут обходиться и без нее. Причиной этого является то, что клавиша F1 отвечает за справку, то есть при запуске определенной программы и нажатии F1 перед вами откроется информация о программе.

Но сейчас, в большинстве случаев, этой клавишей не пользуются, потому что более подробную информацию об определенном софте можно получить через поисковую систему Google и она будет более доступной и понятной.

Кроме того, при нажатии на F1 пользователь, скорее всего, увидит открытую поисковую систему компании Microsoft с запросом на получение справки о той или иной программе, а если отсутствует интернет, то вообще не получит никакой информации.

Напомним, один из самых крупных производителей техники в Китае Xiaomi разработал оригинальную новинку. В 2020 году фирма выпустила милую клавиатуру в виде палетки с губной помадой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экологическая сеть Xiaomi MIIIW выпустила двухрежимную мини-клавиатуру Air 85 Bluetooth MIIIW. Как следует из названия, клавиатура поставляется с 85 клавишами, расположенными на красивой раскладке.


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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/nazvana-klavisha-na-klaviature-poterjavshaja-smysl-za-poslednie-neskolko-let/
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