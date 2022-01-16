Потеряла актуальность: названа самая "бесполезная" кнопка на клавиатуре

Компьютеры и ноутбуки стали неотъемлемой частью жизни современного человека. И чтобы работать с ними было легко и быстрее, нужно знать комбинации кнопок на клавиатуре. Но не все они одинаково актуальны. Эксперты рассказали, какая клавиша практически не нужна современным пользователям.

Какая кнопка на клавиатуре потерял свою актуальность (фото из открытых источников)

Оказалось, что речь идет о кнопке F1, которая расположена в верхней части клавиатуры. Если 10 лет назад, как считают эксперты, она была весьма полезна, то сейчас практически не выполняет своего функционала и пользователи ПК спокойно могут обходиться и без нее. Причиной этого является то, что клавиша F1 отвечает за справку, то есть при запуске определенной программы и нажатии F1 перед вами откроется информация о программе.

Но сейчас, в большинстве случаев, этой клавишей не пользуются, потому что более подробную информацию об определенном софте можно получить через поисковую систему Google и она будет более доступной и понятной.

Кроме того, при нажатии на F1 пользователь, скорее всего, увидит открытую поисковую систему компании Microsoft с запросом на получение справки о той или иной программе, а если отсутствует интернет, то вообще не получит никакой информации.

Напомним, один из самых крупных производителей техники в Китае Xiaomi разработал оригинальную новинку. В 2020 году фирма выпустила милую клавиатуру в виде палетки с губной помадой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экологическая сеть Xiaomi MIIIW выпустила двухрежимную мини-клавиатуру Air 85 Bluetooth MIIIW. Как следует из названия, клавиатура поставляется с 85 клавишами, расположенными на красивой раскладке.

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