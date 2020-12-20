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Главная Новости IT технологии Пострадавшие от сбоя сервиса Google получат компенсацию
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Пострадавшие от сбоя сервиса Google получат компенсацию

Из-за неожиданного сбоя пользователи были вынуждены подписываться на платный сервис Google One

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

В этом году с сервисом Google Photo произошли сбои. Из-за ряда серьезных ошибок система неверно добавляла загруженные видео и фотографии в места в облаке. Пользователям отправлялось сообщения о том, что их лимиты превышены, и они были вынуждены покупать платную подписку Google One или перейти на более дорогой тариф. Теперь Google пообещала вернуть деньги тем владельцам iPhone, которые столкнулся с данной проблемой.

Пострадавшие от сбоя сервиса Google получат компенсацию

ФОТО: ixbt.com

Ошибку с Google Photo уже исправили. В компании сообщили, что проблема коснулась ограниченного количества людей. Представители Google также заверили, что все загрузки остались в целости. В данный момент команда Google связывается с клиентами, которые купили или обновили тариф Google One на iPhone и iPad из-за того, что увидели сообщение о переполненном хранилище. Компания уже пообещала вернуть средства за подписку Google One в период, когда наблюдалась ошибка.

Также сообщается, что проблема не коснулась пользователей Android.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Google продлит время службы обновлений безопасности AndroidВ будущем телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности.

Кроме того, издание "Комментарии" рассказало, что российский суд оштрафовал Google на 3 млн рублейСуд в Москве наложил штраф на Google за неисполнение обязанностей оператора поисковой системы.


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Источник: https://technoportal.com.ua/smartfony/57024
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