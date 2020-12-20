Пострадавшие от сбоя сервиса Google получат компенсацию

В этом году с сервисом Google Photo произошли сбои. Из-за ряда серьезных ошибок система неверно добавляла загруженные видео и фотографии в места в облаке. Пользователям отправлялось сообщения о том, что их лимиты превышены, и они были вынуждены покупать платную подписку Google One или перейти на более дорогой тариф. Теперь Google пообещала вернуть деньги тем владельцам iPhone, которые столкнулся с данной проблемой.

ФОТО: ixbt.com

Ошибку с Google Photo уже исправили. В компании сообщили, что проблема коснулась ограниченного количества людей. Представители Google также заверили, что все загрузки остались в целости. В данный момент команда Google связывается с клиентами, которые купили или обновили тариф Google One на iPhone и iPad из-за того, что увидели сообщение о переполненном хранилище. Компания уже пообещала вернуть средства за подписку Google One в период, когда наблюдалась ошибка.

Также сообщается, что проблема не коснулась пользователей Android.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Google продлит время службы обновлений безопасности Android. В будущем телефоны Android будут поддерживать до четырех новых версий ОС благодаря сотрудничеству между Google и Qualcomm. Согласно сообщению в блоге инженеров Google, все новые мобильные платформы с чипом Qualcomm получат четыре обновления версии ОС и четыре года обновлений безопасности.

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